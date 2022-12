È morto Gianni Toniolo, maestro di storia dell’economia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È morto Gianni Toniolo, 80 anni, tra i grandi maestri di storia dell'economia, il maggiore esperto dell'economia dell'Italia liberale, allievo di Innocenzo Gasparini.

Toniolo ha insegnato Economia applicata a Venezia, poi a Storia dell'economia a Tor Vergata, quindi alla Duke University (di cui era professore emerito), e infine alla Luiss di Roma.

Loading...

Formidabile organizzatore culturale, non si contano le opere da lui scritte e coordinate, da ultimo il monumentale primo tomo della Storia della Banca d'Italia (il Mulino 2022), lavoro al quale aveva dedicato oltre vent'anni di studio.

Tra le sue pubblicazioni recenti si ricordano anche La strada smarrita, con Carlo Bastasin (Laterza) e The Oxford Handbook of the Italian Economy since Unification (Oxford University Press 2013). È stato anche uno storico collaboratore del Sole 24 Ore.