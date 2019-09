È morto Mugabe, l’antesignano di Mandela che divenne simbolo del disastro africano Mugabe aveva guidato il suo Paese dal 1980 al 2017, quando fu spodestato da un colpo di Stato militare. di Ugo Tramballi

Robert Mugabe, ex presidente del Zimbabwe, in una foto del 2011 (Epa)

In un'intervista ad Harare, a metà degli anni Novanta, Robert Mugabe passò quasi tutto il tempo a elogiare il modello economico maoista. Anche i cinesi avevano smesso di applicarlo: Deng Xiaoping già spiegava ai suoi cncittadini quanto fosse “glorioso arricchirsi”. Ma per Mugabe, Mao continuava a essere la via maestra per la liberazione dal capitalismo colonialista e il decollo economico dello Zimbabwe che, al contrario, precipitava sempre più nel sottosviluppo.

Non era sempre stato così. Ci fu una stagione politica, all'inizio degli anni Ottanta, nella quale Robert Gabriel Mugabe dell'etnia shona, nato in povertà il 21 febbraio 1924, aveva rappresentato un modello africano e globale di riconciliazione. Fu un antesignano di Nelson Mandela. I loro percorsi sono molto simili, fino a un certo punto.



Mugabe aveva frequentato l'Università di Fort Hare, nella provincia del Capo Orientale, in Sudafrica. Era dove gli inglesi contavano d'istruire una classe dirigente indigena che affiancasse il potere coloniale dei bianchi nella parte meridionale dell'Africa. Nacque invece una generazione di lotta a quel potere, determinata a prenderne il posto. Oltre a Mugabe della Rhodesia Meridionale (poi diventata Rhodesia e infine Zimbabwe) e a Kenneth Kaunda venuto dalla Rhodesia Settentrionale (poi Zambia liberato, del quale Kaunda sarebbe diventato presidente) Fort Hare aveva ospitato i padri della lotta all'apartheid sudafricano: Oliver Tambo e Nelson Mandela.



Per il suo attivismo politico, Mugabe prima finì in carcere poi fuggì in Mozambico. Per rientrare in Rhodesia in clandestinità, creare lo Zimbabwe African National Union, lo ZANU, e iniziare la lotta armata contro il governo bianco di Ian Smith, a Salsbury (oggi Harare). Furono anni sanguinosi che la mediazione britannica interruppe con un compromesso visionario, gli accordi di Lancaster House: libere elezioni, divisione dei poteri politici e niente espropri contro l'economia bianca, principalmente agricola.