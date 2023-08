È morto Ron Cephas Jones, star della serie “This Is Us”

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’attore statunitense Ron Cephas Jones, vincitore di due Emmy Awards per aver interpretato William Hill nella serie tv di grande successo “This Is Us”, è morto all’età di 66 anni. Il manager dell’attore, Dan Spilo, ha detto che l’attore soffriva di «un problema polmonare di lunga data». «Nel corso della sua carriera, il suo calore, la sua bellezza, la sua generosità, la sua gentilezza e il suo cuore sono stati percepiti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo”, si legge nel comunicato diffuso.

Jones ha iniziato a recitare al college e poi in teatro, ma è diventato famoso per la prima volta nel 2016, interpretando nella serie della Nbc “This Is Us” William Hill, il padre biologico del personaggio di Sterling K. Brown, Randall Pearson, che è stato adottato dopo essere stato abbandonato in una caserma dei pompieri da bambino. L’arco emotivo della riconnessione padre-figlio, così come la trama redentrice che raccontava, ha conquistato il pubblico e la critica, e Jones è stato nominato per quattro Emmy Awards, l’Oscar della televisione, per la sua interpretazione, vincendone due, nel 2018 e nel 2020.

Loading...

Il palcoscenico è stato l’amore formativo di Jones e ha trascorso gran parte della sua carriera recitando nel teatro. Nel 2022 ha vinto un Drama Desk Award ed è stato nominato per un Tony Award per la sua interpretazione come attore protagonista nello spettacolo della drammaturga vincitrice del Premio Pulitzer Lynn Nottage “Clyde’s”.

Nato il 18 gennaio 1957 a Paterson, nel New Jersey, dopo gli studi di recitazione Jones ha calcato i palcoscenici di Broadway per i successivi 30 anni, recitando occasionalmente in ruoli televisivi e cinematografici.

Jones nel 1999 recitò nel film di Woody Allen “Accordi e disaccordi” ed è poi apparso in “Little Senegal” (2001), “Paid in Full” (2002), “Carlito’s way - Scalata al potere” (2005), “Ashes” (2010), “Dog Days” (2018) e “Venom” (2018). Tra gli altri crediti televisivi di Jones figurano “Lisey’s Story”, “Better Things”, “The Get Down”, “Law & Order: Organized Crime”, “Law & Order: Criminal Intent”, “Law & Order”. Dal 2015 al 2016 ha interpretato il ruolo dell’hacker Leslie Romero nella serie tv “Mr. Robot”. Nel 2016 ha recitato la parte di Bobby Fish nella serie “Luke Cage”, interpretando il ruolo fino al 2018.