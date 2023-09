È morto Sandro Buzzi, imprenditore del cemento

2' di lettura

A Casale Monferrato era per tutti l'ingegner Sandro, non c'era bisogno di precisare il cognome. Sandro Buzzi, classe 1933, se n'è andato nel pomeriggio di lunedì 4 settembre, 90 anni compiuti da poco. Dal 1977 al 2014 è stato ai vertici del gruppo Buzzi, che sotto la sua guida si è trasformato da grande azienda di famiglia a multinazionale del cemento, con più di 5 miliardi di euro di capitalizzazione in Borsa e quasi 10mila dipendenti in 14 Paesi.

Respiro e visione internazionale, ma con radici sempre ben salde a Casale, dove la famiglia e l'azienda sono un punto di riferimento e una cosa sola con la città, l'ingegner Sandro era attento alle persone, disponibile con tutti e pronto ad aiutare chi aveva bisogno, insieme alla moglie Maria Luisa scomparsa nel 2021. Con discrezione e basso profilo, sempre lontano dalle cronache e dai riflettori. Persona schietta e vitale, sapeva essere deciso quando lo riteneva necessario. E si entusiasmava fino al luccichio degli occhi quando spiegava lo sviluppo dell'azienda o le innovazioni del ciclo produttivo a cui non smetteva di lavorare anche per ridurre l'impatto ambientale delle attività. Attento ai territori e alle comunità spendeva tempo e risorse per raggiungere il giusto punto di equilibrio.

Preso il testimone dal padre Luigi nel 1977, due anni dopo avvia l’espansione della Fratelli Buzzi all’estero, con l’acquisizione in joint venture di Alamo Cement a San Antonio, in Texas. Rinnova e amplia la cementeria, utilizzando per la prima volta negli Stati Uniti macchine italiane. è un passo decisivo: oggi gli Usa pesano per circa il 40% sui ricavi del gruppo. Tra le tante acquisizioni, due meritano di essere ricordate: la Unicem dal gruppo Ifi/Ifil degli Agnelli alla fine degli anni 90, e la tedesca Dyckeroff tra il 2001 e il 2002 che hanno contribuito a portare il gruppo dove è oggi.