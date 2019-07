È morto Ugo Gregoretti, il «cialtrone inguaribile», padre della tv intelligente

Quando vinse il Prix Italia era già assunto in Rai come autore, televisivo e radiofonico, dal 1954, assieme a una pattuglia di intellettuali, i cosiddetti corsari, che contemplava, tra gli altri, Umberto Eco, Furio Colombo, Angelo Guglielmi, Gianni Vattimo. Con loro Gregoretti era la dimostrazione che il servizio pubblico poteva essere intelligente e utile. L’attività spregiudicata e pungente di Gregoretti provocò non pochi mal di pancia ai vertici dell’azienda, come nel caso de Il Circolo Pickwick, adattamento del 1968 del romanzo di Charles Dickens con un giovane Gigi Proietti, causa di uno scontro con Bernabei.

Tra i tanti lavori che firmò, rimangono in rilievo Controfagotto del 1961, la miniserie Le tigri di Mompracem (1974), quella parodistica Romanzo popolare italiano del 1975, Dentro Roma (1976), Arrivano i mostri (1977) e Uova fatali (1977).

Il cinema

Nel frattempo aveva già iniziato a lavorare per il cinema nel 1962 con I nuovi angeli, tratto dal libro di Guerrini I ventenni non sono delinquenti, un’opera ibrida fra documentario e finzione, viaggio tra i giovani italiani di allora.

Nel 1963 diresse Omicron, in cui un alieno si incarnava in un operaio subendone tragiche conseguenze, e nello stesso anno, partecipò con Il pollo ruspante a Ro.Go.Pa.G., film in quattro episodi, il cui titolo è l’unione delle sigle dei registi: Rossellini, Godard, Pasolini e Gregoretti.