È morto Vittorio Prodi, ex parlamentare europeo, fratello di Romano

È morto a 86 anni dopo una lunga malattia Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Il 13 giugno l’ex premier aveva perso la moglie Flavia Franzoni, colta da malore durante un cammino francescano nella zona di Gubbio.

Fisico, Vittorio è stato presidente dell’Azione cattolica e docente universitario

Laureato in fisica, Vittorio Prodi è stato professore all’Università di Bologna e ricercatore in vari istituti. Dal 1986 al 1992 è stato presidente dell’Azione Cattolica di Bologna. È autore di molte pubblicazioni - prevalentemente nell’ambito della geofisica - e proprietario di 5 brevetti internazionali. Era padre di quattro figli: Marco, Luca, Matteo (sacerdote) e Giovanni.

I fratelli di Vittorio

Fratello dell’economista e politico Romano Prodi, dello storico Paolo Prodi, del fisico Franco Prodi, del matematico Giovanni Prodi, dell’oncologo e scrittore Giorgio Prodi, dopo essersi laureato in fisica presso l’Università di Bologna nel 1959, è stato professore associato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Bologna e ricercatore in diversi istituti nazionali e internazionali.

L’impegno in politica

Anche lui è stato impegnato in politica dal 1992: presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, espressione della Margherita. É stato parlamentare europeo per due mandati: è stato deputato del Parlamento europeo, eletto nel 2004, per la lista di Uniti nell’Ulivo nella circoscrizione nord-est, con 123mila preferenze. Alle Elezioni europee del 2009 viene rieletto parlamentare europeo nella circoscrizione Italia nord-orientale tra le file del Pd.

Letta, piango scomparsa di Vittorio

«Piango la scomparsa di Vittorio Prodi, amico e compagno di viaggio, sempre impegnato e attento a come coniugare al futuro i valori di giustizia e di solidarietà. Un grande, fraterno abbraccio a Romano e a tutti i suoi cari», Enrico Letta su Twitter, dopo la notizia della morte di Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio.