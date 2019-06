È nata la nuova pagina mercati - Qui tutti gli indici e le quotazioni

1' di lettura

Con il lancio del nuovo sole24ore.com abbiamo riorganizzato tutti gli indici e le quotazioni di mercato per renderli più chiari e fruibili ai nostri lettori. Con il restyling del nuovo sito abbiamo deciso di dedicare una sezione autonoma denominata Mercati separata da Finanza che ospiterà, oltre alle notizie, alla cronaca e agli approfondimenti della redazione sui mercati finanziari e sulle società quotate anche la rinnovata offerta di dati, quotazioni e indici per seguire l’andamento di azioni, obbligazioni, materie prime. Si può accedere alla pagina mercati direttamente dalla homepage cliccando sul link in alto a destra.

Dalla homepage di Mercati è possibile monitorare una serie di indicatori chiave come la performance degli indici FTSE MIB di Piazza Affari a confronto con lo Stoxx50 delle piazze europee, l’andamento dello spread Bund-BTp e quello del Bund-Bonos, il cambio euro-dollaro e il prezzo del petrolio. È possibile inoltre consultare le quotazioni delle società quotate a Piazza Affari attraverso il menù dedicato in ordine alfabetico.

L’offerta di quotazioni indici e dati è stata rafforzata ed è possibile consultarla sia cliccando sulle sotto-sezioni dedicate Azioni, Obbligazioni, tassi e valute, Fondi ETF, Derivati, materie prime, dati macroeconomici e strumenti. Tutta la nuova offerta di dati sui mercati è raggiungibile da quasiasi pagina del sito cliccando sul menù “sandwich” in alto a sinistra.