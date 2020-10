E-Novia colloca convertendo da 21 milioni: Shimano diventa partner (e socio) Finalizzato il prestito in vista dell’Ipo nel 2021: entrano nuovi investitori internazionali, finanziari e industriali di Pierangelo Soldavini

Il deep tech di e-Novia fa un ulteriore passo verso la quotazione in Borsa e si rafforza con una partnership industriale di lungo periodo nello sviluppo dell'area biciclette. La “fabbrica di imprese” guidata da Vincenzo Russi ha annunciato di aver finalizzato il collocamento di un prestito obbligazionario convertendo per 21 milioni di euro, nell’ambito di un percorso di rafforzamento finanziario per un importo complessivo di 30 milioni di euro.

Il convertendo è stato equamente sottoscritto dagli attuali azionisti, da nuovi investitori internazionali che hanno creduto nel modello di fabbrica di imprese, e da investitori private che attraverso un veicolo di investimento nell’economia reale hanno realizzato l’operazione di crowdfunding più importante in Italia, promossa da Intesa Sanpaolo Private Banking.

I proventi saranno utilizzati per sostenere gli obiettivi di crescita fissati dal piano industriale, quali lo sviluppo del portfolio con il consolidamento di iniziative esistenti e la nascita di nuove tecnologie, l’espansione della presenza su nuove geografie, e il rafforzamento del modello di e-Novia attraverso il consolidamento delle relazioni con i centri di ricerca e le università e con l’attrazione di nuovi talenti. In vista dell’Ipo che dovrebbe essere realizzata nella prima metà del 2021.

Non è un caso quindi che tra i nuovi investitori che hanno sottoscritto l’emissione figuri un colosso del settore biciclette come Shimano, gruppo giapponese da 3,2 miliardi di fatturato nel 2019, di cui circa il 40% sul mercato europeo che dai cambi si è via via espanso fino ad avere nelle batterie e nella componentistica per ebike una delle colonne principali della crescita. «Per Shimano quella con e-Novia è una partnership strategica di lungo termine, a tutto campo, che ci coinvolge in prima istanza come obbligazionisti e poi, in futuro, anche come azionisti, per lo sviluppo di idee per la nuova mobilità», commenta Thom van Egmond, Cfo di Shimano Europe, sottolineando come l’obiettivo privilegiato sia «lo sviluppo di elementi integrati di sicurezza per la bicicletta elettrica», ma anche, in prospettiva, «soluzioni di intelligenza artificiale per la nuova mobilità in condivisione e la sensoristica per la comunicazione con gli altri mezzi di trasporto».

E-Novia ha al suo interno una divisione consolidata di startup dedicate alla mobilità a due ruote, con soluzioni specifiche di Abs per ebike, sospensioni elettroniche già testate da squadre professionistiche e un sistema di cambio automatico. «Aver concluso con successo il prestito obbligazionario in questa particolare condizione, e aver ottenuto la fiducia di operatori internazionali leader nei loro settori, testimonia l’attenzione degli investitori a una realtà come la nostra, espressione dell’economia reale», commenta il Ceo e cofounder Russi, che «sviluppa soluzioni e algoritmi volti alla elaborazione dei dati generati da questi prodotti, per sicurezza, prestazioni e servizi orientati alla mobilità del futuro».