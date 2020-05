È online il nuovo skytg24.it: più contenuti video, più velocità e podcast Ci sarà anche maggiore integrazione tra i siti web sky e nasce un sito spin-off interamente dedicato agli spettacoli. Per skytg24.it +67% di traffico tra gennaio 2019 e gennaio 2020

2' di lettura

Maggiore centralità dei contenuti video, una nuova user experience, ancora più semplice e funzionale e una maggiore interazione con i contenuti di tutti i siti del brand Sky. E inoltre la nascita di un sito spin-off interamente dedicato all'intrattenimento. Così, da martedì 5 maggio, si rinnova e arricchisce Skytg24.it, il sito della testata all news diretta da Giuseppe De Bellis, che negli anni è diventata un punto di riferimento dell'informazione obiettiva, libera e plurale.

Il nuovo sito web si presenta al suo pubblico con una veste grafica e tecnologica completamente rinnovata, in cui sarà ancora più veloce, semplice e immediato per l'utente scoprire tutte le notizie più importanti, navigare tra i moltissimi video, che da sempre rappresentano uno dei contenuti di punta della testata, e muoversi all'interno dei siti web Sky, grazie ad una maggiore integrazione nei contenuti. Inoltre è presente un tool per la riproduzione di contenuti audio, grazie al quale la testata inizierà a diffondere a breve i propri podcast.

A tutto questo si aggiunge uno spin-off del sito di news interamente dedicato al mondo dello spettacolo. Un vero e proprio magazine digitale dedicato agli amanti del cinema, delle serie tv, dei grandi show televisivi e della musica, con tanti approfondimenti e contenuti esclusivi.

L'attività di profondo restyling del sito, immaginata prima dell'emergenza legata al Covid-19, è proseguita senza interruzioni durante il lockdown: la maggior parte dei lavori necessari alla nascita del nuovo sito e la sua release sono stati effettuati totalmente da remoto e tutto il team legato al progetto ha lavorato in smart working.

Il nuovo skytg24.it debutta con alle spalle oltre un anno di solidi risultati: il 2019 ha posto le basi di una crescita importantissima nei numeri, portando il sito dai 7,5 milioni di utenti unici del gennaio 2019 ai 12,5 milioni di utenti unici di gennaio 2020, un aumento del traffico del +67%.