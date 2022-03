È opportuno sfilare in tempi di guerra? Ecco perché sì: non bisogna fermare le aziende, l’economia (e la vita)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Silenzio, solennità: il primo è stato scelto da Giorgio Armani come colonna sonora alternativa della sua sfilata a Milano, domenica 27 marzo (foto in alto). Alla seconda sono stati invitati i partecipanti della settimana della moda in corso a Parigi da Ralph Toledano, presidente della Camera della moda francese. Una scelta di sobrietà per cercare di rendere compatibili i giorni delle sfilate con quelli della guerra in Ucraina. Secondo alcuni la moda non ha fatto abbastanza. Anzi: non avrebbe dovuto fare nulla, che vuol dire rivedere, rimandare, cancellare show troppo scintillanti e frivoli per questi giorni così tragici e preoccupati. La moda non si interessa delle sorti del mondo – secondo questa linea di pensiero – concentrata come è sulle sue logiche commerciali e a non offendere mercati importanti, l'opinione di altri.

Una coincidenza imprevedibile

Le sfilate di Milano sono iniziate due giorni prima dell'attacco russo in Ucraina, avvenuto nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, quelle di Parigi nel sesto giorno di guerra e dell’appello di aiuto del presidente ucraino Wlodomir Zelensky al Parlamento Europeo. I calendari erano fissati da settimane, da ben prima che i missili russi si abbattessero sul suolo ucraino. Le sfilate sono eventi che richiedono mesi di lavoro, importanti investimenti, e sono l'esito che dura appena 15 minuti di mesi di lavoro di centinaia di persone, di aziende, di filiere, che soprattutto in Italia e Francia danno vita a ogni piccolo elemento indossato in passerella.

I dati “dietro” alle settimane della moda

Nel 2019 il sistema moda italiano valeva 90 miliardi di euro, quello francese 145. Sono industrie cruciali per le economie dei due Paesi, danno lavoro a centinaia di migliaia di persone, non solo nelle grandi città, ma anche in piccole località. Far tacere le sfilate avrebbe significato far tacere tutto questo. Non solo: in Italia e Francia, cuore dell'Europa, la moda è anche una storia raccontata al mondo, la bellezza che si fa valore, non solo economico, che si fa manifesto, e come tale pronta a parlare universalmente, travalicando ostacoli linguistici e culturali. Un potentissimo soft power che si alimenta di cultura, storia, imprenditoria, arte.

Il peso della Russia per il sistema moda

La Russia è un mercato importante per la moda italiana, è vero, anche se dal 2014 ha perso molto peso. In queste settimane molti marchi stavano per aprire nuovi negozi nelle sue città, altri avevano puntato su quel mercato con budget importanti. Non solo marchi globali, ma anche imprese di media entità, dunque l'identikit della maggior parte di quelle del sistema moda italiano, pronte a scommettere su un mercato finalmente maturo e in cerca della qualità e della ricerca made in Italy ben oltre il bling bling di un celebre logo. Dopo due anni di pandemia e restrizioni, le sfilate di questa stagione erano pronte a ripartire come interpreti di quell'energia della creatività, del gusto per la vita e la bellezza, persino per la spensieratezza, che il Covid aveva portato via. Molti piani sono stati rivisti, le sfilate non hanno fatto in tempo a fare tutte silenzio, o a trasformarsi in eventi solenni. In ogni caso, avrebbero dovuto farlo? La settimana della moda di Parigi, che prende il via mentre gli attacchi russi in Ucraina si intensificano, vivrà giorni ancor più complessi da decifrare di quanto non abbia fatto Milano. Molte cose dipenderanno da quanto la guerra durerà e dalle conseguenze che lascerà. E forse a quel punto la moda dovrà confrontarsi e interpretare un nuovo mondo.

La terza via della moda e le differenze con lo sport

Tra fare finta di niente e cancellare tutto esiste una terza via, forse, almeno per la moda: l'ha indicata Giorgio Armani, sfilando in silenzio e Ralph Toledano, come detto all’inizio. La moda non si sottrae alla condanna della guerra di Putin all'Ucraina per motivi economici o perché vuole voltarsi dall'altra parte. È quasi impossibile trovare persone che non condannino l'orrore di una guerra combattuta con armi convenzionali come quella in Ucraina. Ma se bastasse cancellare eventi di Paesi che hanno la fortuna di vivere in pace per porre fine ai conflitti, dovremmo annullare ogni competizione sportiva e persino ogni festa di quartiere, persino ogni festa di compleanno. Lo sport, ad esempio, ha scelto una strada a dir poco discutibile, con federazioni e persino il Cio che ha deciso di escludere squadre e atleti russi dalle competizioni internazionali. Esempi simili si trovano persino nel mondo della cultura: a Milano il sindaco ha chiesto a un direttore d'orchestra russo da sempre amico di Putin (sic) di condannare pubblicamente il presidente del suo Paese, pena l'esclusione dal teatro d'opera più famoso al mondo, la Scala. Ci pare molto più saggio (quanto andrebbe rivalutato questo aggettivo) l'atteggiamento di Armani e Toledano. O quello di campioni dello sport che condannano la guerra perché è quanto di più antisportivo si possa immaginare. La sopraffazione di chi si crede forte ai danni del più debole, l'assenza di rispetto e accettazione del confronto costruttivo, della competizione sana, come dovrebbe essere sempre quella sportiva.