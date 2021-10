È ora di cambiare le regole che governano i concorsi universitari

Ascolta la versione audio di questo articolo

4' di lettura

Uno dei tanti aspetti positivi dell’assegnazione del Premio Nobel a Giorgio Parisi è che, per qualche giorno, si è parlato di ricerca e di università in maniera buona e non per qualche concorso sotto inchiesta. Il tema tuttavia è sempre lì: il paradosso dei concorsi universitari. Perché paradosso? Cerco di spiegarmi con qualche esempio.

Nessuno si stupisce se un direttore di orchestra annuncia la ricerca di un contrabbasso e lo fa specificando bene quali sono i repertori tradizionali della sua orchestra. Non penserebbe mai a un annuncio di ricerca generico per un “orchestrale” e nemmeno vorrebbe che per il suo repertorio di musica classica si presentasse qualcuno che ha fatto solo esperienza in una banda jazz. Meglio essere chiari su che competenza serve.

Loading...

Analogamente, nessuno si stupisce se, per sostituire un cardiologo esperto in ecografie, la direzione dell’ospedale bandisce un posto definendo molto bene il profilo del cardiologo richiesto, anche se nello stesso reparto ci sono altri cardiologi molto bravi, ma che non fanno ecografie.

Ci si stupirebbe invece se l’allenatore di una squadra di calcio chiedesse ai suoi dirigenti un generico “calciatore” se quel che manca alla sua squadra è un terzino. E potrei proseguire. Se si cerca un pizzaiolo, può andar bene un annuncio per un cuoco? Per guidare uno scuolabus posso cercare un generico autista? Un pur ottimo laureato in legge può andare bene per una banca che cerca un esperto di diritto fallimentare? Domande retoriche perché tutto questo è senso comune. Non c’è professione, non c’è ambiente di lavoro, dove non sia perfettamente compresa l’importanza dell’aderenza del curriculum vitae, delle esperienze acquisite e anche dei desideri del singolo candidato da selezionare alle necessità e alle prospettive del posto che si vuole coprire. È normale. Non potrebbe essere che così. Giusto?

All’università no. All’università non si può scegliere sulla base del “profilo” del candidato richiesto. Non si può dire, e tantomeno scrivere, che quel candidato è stato scelto per l’aderenza al profilo professionale richiesto dal Dipartimento dove il neo assunto andrà a insegnare e a fare ricerca. Non si può e non si deve. L’assunzione (o la promozione) deve avvenire a seguito di un processo di selezione il più ampio possibile e sulla base di una serie di criteri quantitativi predefiniti con precisione. E se il candidato migliore è esperto in temi che non interessano il Dipartimento che bandisce? Oppure ci sono già troppi studiosi del suo tema di ricerca? Oppure mancano attrezzature indispensabili per le ricerche che dovrebbe portare avanti? Come si fa? Prendo una violinista per suonare il contrabbasso, o un cardiochirurgo invece di un ecografista, o un portiere invece di un terzino? Cosa c’è di così difficile da comprendere?