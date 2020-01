È ora che le fondazioni bancarie dialoghino con le università Troppo spesso gli atenei scontano tagli alla spesa e conflittualità politica di Alessandro Mazzucco

3' di lettura

Caro Direttore,

le questioni di merito sollevate dalle recenti dimissioni del ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Lorenzo Fioramonti non possono non interrogare chi si trova a presiedere una Fondazione di origine bancaria dopo aver ricoperto il rettorato di un’università statale. Preoccupa, naturalmente, che anche l’emergenza “ricerca e alta formazione” sia finita nel tritacarne della conflittualità politica, con puntuali scambi di accuse e rimpalli di responsabilità fra partiti di turno nella maggioranza o all’opposizione. Ma i governi di ogni colore si susseguono e la crisi dell’universita italiana non fa che aggravarsi, all’interno della lunga stagnazione dell’Azienda-Italia.

I riflettori dei media si accendono improvvisamente sulla carenza di medici negli ospedali italiani, ma lasciano nella penombra il calo tendenziale di docenti e ricercatori universitari. Autodenunciamo una ventennale crisi della produttività del lavoro in Italia, ma continuiamo a non fare i conti con un cronico gap nella capacità di spesa in Ricerca & sviluppo: l’1,38% del Pil – secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili – contro il 2,15% medio nella Unione europea, dove solo la Germania ha per ora raggiunto l’obiettivo del 3%, individuato nell’Agenda di Lisbona. Che nella manovra 2020 siano venuti a mancare in blocco 3 miliardi per l’università – spingendo il ministro a dimettersi un minuto dopo averla firmata assieme i colleghi – può suscitare clamore, ma non è purtroppo un fulmine a ciel sereno.

Le Fondazioni di origine bancaria sono consapevoli da tempo di questa nuova emergenza italiana, cui sono chiamate a rispondere dalle normative e dai loro statuti, che fissano l’education e il sostegno allo sviluppo economico dei territori fra i grandi ambiti d’intervento istituzionale. La creazione – nell’orbita universitaria – di capitale umano utile a generare innovazione, imprenditorialità e occupazione di qualità sta quindi crescendo rapidamente fra le priorità d’agenda a fianco degli impegni divenuti tradizionali nel welfare sussidiario.

Come segnalano i rapporti annuali dell’Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) e i singoli bilanci di missione, la larga maggioranza degli Enti ha intensificato negli ultimi anni la propria azione lungo queste direttrici strategiche, convogliando più risorse – in una congiuntura caratterizzata da nette contrazioni di bilancio – e soprattutto più attenzione nello sperimentare modelli nuovi.