E’ ora che l’italia faccia sentire la propria voce di Valerio Castronovo

(ImageSource / AGF)

3' di lettura

Tranne per alcuni eventi eccezionali, scarsa è, in genere, l’attenzione dedicata dalla nostra classe dirigente alla politica estera. Lo si è spiegato adducendo, per lo più, il fatto che a dettare la linea delle relazioni internazionali di un Paese di frontiera come l’Italia è stata in pratica, per lungo tempo, la Nato (sotto la regia degli Stati Uniti) e, poi, l’Unione europea (col suo “stato maggiore” franco-tedesco).

A ogni modo, è evidente la distanza che separa tuttora l’impegno concreto dell’Italia all’estero, sia nell’azione dei nostri rappresentanti che nelle missioni internazionali, e l’atteggiamento tra distratto e svogliato di gran parte del ceto politico e dell’opinione pubblica nei riguardi di determinati obiettivi tracciati dalla nostra diplomazia o perseguiti su mandato dell’Alleanza Atlantica, della Ue o dell’Onu.

Di fatto è folto il numero delle operazioni internazionali a vario titolo, a cui partecipiamo o di cui siamo a capo, in quanto sono 36, con un personale di quasi 7.500 unità, fra militari e civili, dislocati in svariate contrade del mondo e talora da parecchi anni. Avrebbe quindi dovuto occupare un posto di rilievo nell’agenda dei governi susseguitisi nelle diverse legislature un esame di merito puntuale ed esauriente delle differenti esperienze e dei risultati conseguiti in ognuna di esse. E ciò al fine di stabilire dove concentrare meglio, di volta in volta, iniziative ed energie, a seconda di certe priorità geostrategiche e delle risorse disponibili.

Attualmente sono 24 i Paesi in cui sono presenti i nostri connazionali, incaricati di compiti militari o civili, e quelli che ne ospitano di più sono alcune “zone calde” endemiche, giacché si tratta di Libano, Iraq e Afghanistan. Ma anche la Somalia lo è e così pure Gibuti, dove è insediato un nostro contingente militare. Inoltre mezzo migliaio di soldati sono ancora di stanza nel Kosovo, a più di vent’anni dal giugno 1999 quando (mentre infuriava il conflitto fra serbi e albanesi) vi giunsero i primi nostri battaglioni sotto le insegne della Nato.

Negli ultimi tempi è andata crescendo l’attività di presidio della nostra Marina militare nell’area del Mediterraneo, in coincidenza con l’insediamento di 400 militari in Libia, e alcuni nostri reparti speciali sono intervenuti pure in Mali e nel Niger a supporto delle forze francesi e delle autorità locali, alle prese con la guerriglia islamista di Boko Haram e gli attacchi di altri gruppi terroristici.