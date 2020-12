È ora di dare una direzione al digitale di Svenja Schulze e Francesca Bria

La crisi Covid-19 ha promosso la digitalizzazione di molti aspetti della nostra vita quotidiana in tutta Europa: dallo smart working all’istruzione a distanza e all’uso di piattaforme digitali per la consegna del cibo. Strumenti e dati digitali stanno giocando un ruolo importante nella risposta sanitaria a Covid-19, dal tracciamento del virus con app di tracciamento dei contatti all’uso dei dati per identificare epidemie e valutare l’impatto sui posti di lavoro e sull’ambiente.

Più la digitalizzazione avanza, più dobbiamo darle una direzione. Il momento per farlo è adesso.

Oggi la Commissione europea presenterà la sua legge sui servizi digitali (Digital Service Act) una sorta di nuova costituzione per la digitalizzazione in Europa con, un percorso verso «un’Europa adatta all’era digitale». Ne fanno parte la nuova normativa per piattaforme, contenuti digitali e dati. I dati sono la materia prima dell’economia digitale e un uso intelligente dei dati è di grande interesse pubblico. Per riguadagnare il controllo democratico, saranno necessarie regole rigide come regole antitrust più rigorose per le piattaforme digitali che colleghino il diritto della concorrenza, privacy e gestione dei dati, modelli di governance come i data trust, imponendo alle aziende di condividere i dati con i rivali e la promozione dello sviluppo di tecnologie decentralizzate e che tutelano la privacy. Ma non solo abbiamo bisogno di una nuova costituzione per Internet, abbiamo anche bisogno di nuovi standard e specifiche le infrastrutture e i dispositivi che rendano possibile l’accesso a tutti i dati digitali. I data center, l’infrastruttura digitale e i dispositivi richiedono enormi quantità di risorse ed energia. Man mano che il numero di dispositivi cresce, il consumo aumenta. Se non agiamo ora, il consumo energetico stimato ci farà regredire in modo significativo sugli obiettivi ambientali e climatici.

Pertanto dovremmo promuovere un “Patto Verde e Digitale” perché si tratta di utilizzare le tecnologie digitali per raggiungere la sostenibilità sia sociale che ambientale.

Assumere la leadership europea in questo senso, ci apre nuove sfide, soprattutto ora che la guerra fredda tecnologica tra gli Stati Uniti e la Cina rischia di creare una frattura nell’industria globale tecnologica. Dobbiamo rendere l’Ue un leader e stabilire la digitalizzazione sostenibile come marchio europeo oltre l’approccio della Silicon Valley guidato dai consumatori e i modelli autoritari di digitalizzazione. Questa è la visione per la quale abbiamo lavorato durante i sei mesi di presidenza tedesca del Consiglio. Ci sono molte questioni da affrontare, ecco tre esempi: