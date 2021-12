È ora di iniziare a ridurre in maniera graduale gli aiuti straordinari all’economia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un fantasma si aggira per l’Europa? L’incipit del Manifesto di Marx e Engels torna in mente, in epoca e per ragioni completamente diverse, mentre l’economia cerca di uscire dalla fase più critica della pandemia. Gli interrogativi che questa fase solleva sono molti; uno particolare riguarda le banche. Qual’è il loro stato di salute? Sostegni e garanzie hanno evitato il peggio, ma anche steso una coltre che impedisce di vedere la loro reale condizione. Che succederà quando vengono meno le protezioni? Potranno le banche gestire le insolvenze e le riconversioni dell’economia post-Covid? È in pericolo la stabilità, magari in certi settori o aree geografiche?

Se si tratti di un fantasma o di un mostro in carne e ossa è oggi impossibile stabilirlo: i dati non fotografano la situazione reale perché sono distorti proprio da quei provvedimenti. Bisogna leggere evidenze separate, collegare punti sconnessi, cercando di discernere dalle linee i contorni di una figura plausibile. Proviamo a farlo.

L’Autorità bancaria europea (Eba, con sede a Parigi) ha appena pubblicato il suo annuale “esercizio di trasparenza”. Dati che riguardano tutti i Paesi dell’Unione, con qualche dettaglio geografico e settoriale. La fotografia che ne esce è sconcertante. La pandemia sembra essere stata un bene! Le banche hanno beneficiato di un cospicuo aumento della domanda di credito: i loro bilanci sono cresciuti. Finanziare il credito aggiuntivo non è stato un problema, per i massicci interventi della Bce e per il fatto che famiglie e imprese, non potendo spendere, hanno versato i loro soldi in banca. Ma c’è di più: non solo la dimensione, ma anche la qualità dei bilanci è migliorata. I prestiti dubbi hanno continuato a ridursi, specialmente in Italia. Minori accantonamenti hanno fatto crescere i profitti. Di riflesso, complice anche il blocco dei dividendi decretato dalla vigilanza, è aumentato il capitale. Risultato: banche più grandi, più attive con la clientela, più liquide e più solide.

È evidente che qualcosa non quadra in questa immagine tutta rosa. L’intuizione dice che se la qualità del credito è migliorata, deve essere in larga parte perché i debitori sono protetti dall’intervento pubblico; che succederà dopo? Alcuni settori si sono avvantaggiati nella pandemia (commercio online, servizi sanitari), ma molti hanno sofferto (tutti i servizi che richiedono contatto fra le persone, commercio al dettaglio, viaggi e altro).

Le segnalazioni prospettiche sulla qualità del credito basate sui nuovi criteri contabili Ifrs9 indicano un aumento delle esposizioni classificate nello “stadio 2”, cioè quelle il cui rischio futuro è aumentato. Il calo dei deterioramenti è dunque retrospettivo, dovuto in larga parte alla cessione di vecchie partite dubbie o in sofferenza. Crescono invece i rischi attesi. Importante è anche il fatto che, secondo i dati dell’Eba, le esposizioni delle banche aumentino soprattutto nei confronti di piccole e medie imprese, categoria mediamente più a rischio.