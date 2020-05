E ora investiamo nel nostro bene più prezioso, i bambini Le politiche pubbliche rivolte ai più piccoli e alle loro famiglie sono quelle che mostrano, nel tempo, il rendimento maggiore di Vittorio Pelligra

Da dove ripartire? Questo interrogativo chiama una risposta urgente, ma ragionata e condivisa. Quali sono le priorità che vogliamo porci per i prossimi mesi e per i prossimi anni? Una volta affrontate le prime emergenze, la cura dei malati, il controllo dei contagi, la riapertura in sicurezza, questa fase di ripartenza può offrirci possibilità inedite, fino a pochi mesi fa, per progettare e cominciare a costruire il futuro. L'attivazione della clausola di salvaguardia del Patto di stabilità, ci consente una nuova flessibilità nelle azioni di politica economica, nella possibilità di fare debito e investimenti pubblici per cercare di dare ossigeno all'economia e riattivare il processo di crescita drammaticamente interrotto dalla pandemia.

Lo shock e il post-virus

Lo shock antropologico che abbiamo vissuto ci predispone naturalmente al cambiamento. La prospettiva peggiore che potremmo assumere, al riguardo, è quella di impegnarci a ricostruire il nostro sistema sociale ed economico sull'impianto di quello pre-virus. Non sarebbe una ripartenza, sarebbe un passo indietro. Davanti a uno schianto esogeno di tali proporzioni e ad un cambiamento delle condizioni esterne così evidente, chi non sceglie convintamente di andare avanti, non può che rimanere indietro. E non è esattamente di una regressione a modelli obsoleti ciò di cui, ora, più abbiamo bisogno. Ci si pone un'occasione unica per progettare il nostro futuro e per porre le basi di un processo che determinerà il futuro del nostro paese nei prossimi decenni.

L’importanza di una rete internazionale

Sapremo sfruttare appieno questa occasione? Dipende essenzialmente dalle priorità che sapremo darci, già ora, subito. Ci sono alcune scelte comuni che si pongono all'attenzione di tutti i paesi avanzati e che i commentatori internazionali stanno evidenziando in queste settimane. L'esperienza della pandemia ci ha fatto comprendere il ruolo cruciale del coordinamento internazionale. Problemi come quelli sanitari a livello globale, ma lo stesso vale per le sfide ambientali e quelle legate ai movimenti migratori, non si possono affrontare in assenza di uno stretto coordinamento tra paesi. Politiche coordinate, progettate e accompagnate da una solida leadership partecipata, rappresentano l'unica risposta efficace a problemi che hanno origine oltre le frontiere e ricadute interne. L'unica alternativa disponibile è la ricetta sovranista che ci condanna a risposte a base di muri sempre più alti, barriere doganali in entrata e, inevitabilmente, anche in uscita, una strategia di pura difesa, la fine degli assediati in una roccaforte pronta a capitolare sotto la pressione della storia. Strategie penose per il respiro corto e l'inefficacia.



Una nuova Italia?

Sul piano interno, la prospettiva di una profonda e duratura recessione potrà essere evitata se saremo capaci di intervenire prontamente ed efficacemente non solo nel tamponare le immediate e pur gravi emergenze, ma a pensare alla progettazione di un nuovo paese, migliore di quello che ci siamo lasciati alle spalle con l'avvio di questo cruciale 2020. Un anno cruciale, appunto che ci pone davanti ad un bivio: tornare indietro, ripristinare le condizioni pre-epidemia o imboccare un nuovo sentiero di cambiamento sostenuto e di innovazione radicale? Dovremmo iniziare a puntare sulle infrastrutture. Il nostro paese, dove crollano i ponti e si chiudono le gallerie, dove si rischia di morire per frane ed alluvioni o in edifici cadenti alla prima scossa di terremoto, ne ha estremo bisogno. Sono un pre-requisito per la ripartenza. Abbiamo la possibilità di finanziare un grande piano di ammodernamento che avrebbe, nel lungo periodo, un moltiplicatore estremamente elevato. Soldi ben spesi, dunque. C'è il tema dell'università e della ricerca scientifica. La spinta alla crescita economica, e non da oggi, viene prevalentemente dall'innovazione tecnologica e dalla ricerca.

Ricerca universitaria e sviluppo

Abbiamo pochissimi laureati, pochissimi dottorati, bassissimi investimenti pubblici in ricerca e sviluppo. Probabilmente è giunto il momento che, dopo anni di blocchi e disinvestimenti, lo Stato si faccia coraggioso e investa massicciamente in futuro. Ne gioverebbe la nostra capacità di affrontare da un punto di vista medico e biologico futuri shock, la nostra capacità di anticipare e gestire radicali cambiamenti sociali già in atto e di traghettare fasce sempre più ampie della popolazione verso le professioni dei prossimi decenni.