È ora di misurare la salute dell’economia in un altro modo

Il modo in cui misuriamo i fenomeni economici condiziona le nostre decisioni a livello collettivo e individuale. A livello collettivo le decisioni politiche si basano da sempre su indicatori statistico-economici, ma anche a livello individuale l’accesso ai dati statistici è oggi così semplice per tutti, che un numero crescente di individui guarda a essi per prendere decisioni empiricamente fondate e maggiormente affidabili.

Tuttavia, la realtà economica e la sua rappresentazione statistica possono differire radicalmente. In particolare, le misure tradizionali di sviluppo economico sono talvolta distanti dalla percezione di benessere che hanno di sé i singoli individui, il che può portare a una disaffezione verso le statistiche ufficiali con un impatto sul modo in cui il dibattito politico viene colto.

Parliamo, per cominciare, della principale misura utilizzata per cogliere l’andamento di un’economia: il Pil pro capite. Troviamo tale misura citata dappertutto: dai dibattiti politici; alle guide turistiche della Lonely Planet. Ebbene, in presenza di valori elevati della diseguaglianza economica, tale misura non fornisce una buona valutazione della situazione nella quale si trova la maggioranza delle persone: se la diseguaglianza cresce più del reddito, la maggior parte delle persone si può trovare peggio anche se il reddito globale cresce. È il vecchio problema del pollo di Trilussa. In un mondo distopico nel quale un unico percettore detiene tutto il reddito, il dato medio non rappresenta bene la condizione di nessuno.

Una misura più adeguata è il reddito mediano definito come il valore rispetto al quale la metà dei cittadini guadagna di più e l’altra metà guadagna di meno. Per calcolarlo occorre poter accedere al reddito individuale di tutti i cittadini, un’operazione che può essere effettuata senza violare la privacy solo dalle fonti ufficiali.

Per tale misura si dispone oggi solo di stime. Quella della Banca mondiale, ad esempio, mostra che nel 2022, il reddito medio in Italia era di 43mila euro, ma quello mediano di 40mila. Secondo la stima di Globaldata, invece, nel 2021 quest’ultimo era molto inferiore e pari a 33mila euro. La studio della dinamica di questo indicatore sarebbe estremamente utile per descrivere in maniera più accurata il benessere individuale nel nostro Paese.