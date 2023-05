È ora di ratificare il Mes (e creare le condizioni per non ricorrervi mai)

C’è un elemento di verità in questa critica, in quanto le banche tedesche avevano in portafoglio molti titoli del debito pubblico greco, e l’uso del Mes da parte della Grecia ne ha salvaguardato il valore. Tuttavia, vanno sottolineati due punti. In primo luogo, il mancato aiuto avrebbe comportato una drastica ristrutturazione del debito pubblico greco, comportando quindi drammatici rischi di instabilità per la Grecia e di contagio per gli altri Paesi vulnerabili dell’eurozona. In secondo luogo, anche se oggettivamente le banche tedesche e quelle di altri Paesi dell’eurozona hanno beneficiato della stabilizzazione della situazione greca, ricordiamo che la Germania è stata molto reticente nell’approvare la trasformazione del fondo Esfs, che era uno strumento temporaneo, in un’istituzione permanente quale il Mes: per la Germania, i Paesi in difficoltà avrebbero dovuto fare “i compiti a casa” per mettere i conti in ordine invece di beneficiare di prestiti agevolati che implicano una parziale mutualizzazione del rischio.

«Il Mes è un organismo segreto e non trasparente dominato dalla Germania»

Gli azionisti del Mes sono i Paesi dell’eurozona secondo il loro peso del Pil. La Germania è il primo azionista con più del 27% mentre l’Italia è il terzo azionista con quasi il 18% del capitale versato. I ministri dell’Economia fanno parte del Consiglio dei governatori del Mes che decide all’unanimità, mentre in caso di crisi decide a maggioranza super-qualificata dell’85% dei voti. Pertanto, l’Italia con il suo 17,8% dei voti ha in via di principio potere di veto.

È vero che il Mes è un organismo intergovernativo e questo crea uno stigma nei suoi confronti, come si è evidenziato durante la crisi pandemica quando il programma Sure della Commissione è stato utilizzato al 100% mentre il programma di aiuto sanitario del Mes non è stato usato da alcun Paese, nonostante le condizionalità dell’accesso fossero sostanzialmente le stesse. In futuro è pertanto auspicabile la trasformazione del Mes in una vera e propria istituzione comunitaria, come proposto dalla Commissione.

«Il Mes richiede la ristrutturazione del debito come condizione per ottenere il prestito»