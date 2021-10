È ora di rilanciare il multilateralismo

Le organizzazioni internazionali, tuttavia, sono state create principalmente per risolvere sfide tra gli Stati, non problemi che trascendono i confini, come le crisi finanziarie, le pandemie, il terrorismo, le reti criminali, le minacce alla vita dei nostri oceani o il cambiamento climatico. Occorre, quindi, modernizzare le nostre istituzioni multilaterali, rendendole idonee allo scopo e meglio equipaggiate per affrontare le sfide globali e intergenerazionali odierne.

Avendo osservato le profonde differenze tra il mondo della generazione dei fondatori delle Nazioni Unite e quello di oggi, l’anno scorso abbiamo deciso di rilanciare il dibattito sulla riforma del Consiglio di sicurezza dell’Onu, e di continuare a impegnarci per dare un nuovo impulso all’Assemblea generale e rafforzare il Consiglio economico e sociale. In linea con la dichiarazione congiunta firmata il 10 novembre 2020 a Madrid, abbiamo individuato tre aree d’intervento che andrebbero enfatizzate per promuovere il nostro obiettivo comune di rafforzare il multilateralismo.

In primis, c’è bisogno di un rinnovato impegno nella cooperazione internazionale. Le organizzazioni multilaterali devono essere dotate dei mezzi e del mandato necessari per fare la differenza sul campo. La collaborazione tra l’Onu, le organizzazioni regionali e le istituzioni finanziarie internazionali deve migliorare a livello sia politico che operativo. Il sistema multilaterale deve essere più aperto e inclusivo per dare ai giovani, alla società civile, al settore privato, al mondo accademico e altri la facoltà di partecipare al tavolo delle decisioni.



Questo lo stiamo già mettendo in pratica. A margine dell’Assemblea generale di quest’anno, abbiamo organizzato, in collaborazione con l’iniziativa Pathfinders for Peaceful, Just, and Inclusive Societies, l’evento virtuale “Delivering the UN Common Agenda: Action to Achieve Equality and Inclusion”, che mira a promuovere l’agenda comune dell’Onu con azioni volte a realizzare l’uguaglianza e l’inclusione, con l’intento di garantire che tutte le voci vengano ascoltate.

In secondo luogo, dobbiamo dare seguito al coraggioso piano di interventi del Segretario generale per rilanciare e consolidare la nostra capacità di contrastare la povertà e la disuguaglianza, garantire l’inclusione, la parità di partecipazione e la giustizia, affrontare la crisi del clima e la crescente perdita di biodiversità, e prepararci a future minacce pandemiche.