È partito l’archeotreno per i siti della Campania

La vacanza inizia sui binari. Perché, una volta che si sale sul treno, si è già in un’altra dimensione che riporta indietro nel tempo e conduce dritto a visitare siti archeologici o altre mete turistiche. A bordo di un treno storico anche il viaggio diventa un’esperienza. Come quella che per tutto dicembre si potrà vivere in Campania sui treni storici delle Fs.

Dopo il Reggia express, treno storico da Napoli centrale alla Reggia di Caserta del 25 novembre e l’Archeotreno express (del 3 dicembre), treno storico da Napoli Centrale a Pietrarsa e Paestum, si prosegue con altre tappe per quasi tutto il mese. Il costo del biglietto è di 5 euro per l’adulto e 2,50 per i bambini. In programma c’è il collegamento del Pietrarsa express, locomotiva elettrica con carrozze anni 30 “centoporte”, carrozze anni 50 “corbellini e bagagliai” che l’8, 9, 10, 16, 17 e 23 garantirà le corse da Napoli Centrale al Museo di Pietrarsa.

Per il prossimo anno si lavora a una nuova edizione di Archeotreno Express per cui gli addetti ai lavori ipotizzano di «proporre il servizio alle scuole, con circolazioni infrasettimanali per Paestum». Il sito è celebre soprattutto per i templi dorici che testimoniano la sua origine greca: la città nasce infatti alla fine del VII sec a.C. come Poseidonia, uno dei principali centri commerciali della Magna Grecia. «I viaggiatori - assicurano da Fs - potranno ammirare i resti imponenti dei templi, ma anche dell’anfiteatro, della cittadina e delle mura che la circondavano».

Nel panorama poi ci sono anche i treni regionali che non sono visti più come mezzi di trasporto per i pendolari ma come veri e propri veicoli per favorire il turismo.

Un tassello in più nel mosaico che si compone di altri pezzi significativi. Già questa estate il gruppo Ferrovie dello Stato ha presentato la “Fs treni turistici italiani”, la nuova società che ha come obiettivo proporre servizi «ferroviari espressamente pensati e calibrati per un turismo di qualità, sostenibile e attento a riscoprire le ricchezze del territorio italiano».