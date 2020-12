E Pechino vara riforme per garantire parità di accesso

La Cina ha accelerato le riforme nel settore dei futures, sta facendo pulizia, favorendo i fallimenti programmati di aziende decotte, anche nel settore bancario. Ha appena varato in terza lettura ritocchi alla legge sulla tutela della proprietà intellettuale, ha varato dal 1° gennaio una legge sugli investimenti valida per tutte le aziende sia cinesi sia straniere e che sostituisce le tre precedenti. Ha abolito il catalogo degli investimenti e introdotto la negative list di quelli off limits, ridotti a 123. Sta picchiando duro sulle piattaforme di pagamento online che vendono prodotti bancari e non ha esitato a bloccare a novembre l’IPO da 35 miliardi di dollari di Ant financial, la piattaforma di Alibaba, enfatizzando la legge antitrust, quella che in queste ore sta mettendo alle corde Jack Ma. Pochi giorni fa la CBIRC, la Commissione per la vigilanza sulle banche e sulle assicurazioni, ha annunciato che Exim bank, la banca degli investimenti esteri, dovrà “aprire” a sussidi, finanziamenti e prestiti anche alle aziende straniere presenti in Cina.

L’Europa oggi ha bisogno della Cina e viceversa, e come sia possibile evitare la trappola omerica “temo i greci anche se portano doni”, si vedrà. Di certo al timone cinese c’è un uomo bifronte, il vice premier Liu He, il grande negoziatore con il mondo che, grazie alle riforme del 19esimo Congresso, è anche il capo del Gruppo di stabilità di Pechino.