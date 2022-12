È Roma la meta d’elezione dove trascorrere Natale per gli stranieri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rotta verso Roma per americani, francesi e spagnoli. È questa la destinazione più ricercata a Natale secondo Airbnb . Seguono altre città d'arte come Firenze, Milano, Venezia e Napoli. Gli italiani hanno prenotato in gran parte in montagna con il Trentino Alto Adige che fa la parte del leone. Per gli host la media del guadagno in queste due settimane supera i 1.400 euro per raggiungere quasi a 2.300 euro a Cortina d’Ampezzo. Nel 2023 gli italiani hanno già programmato viaggi a New York, Barcellona e Amsterdam.

Chi sceglie Roma

I viaggiatori che trascorreranno le festività nella capitale provengono principalmente da. Stati Uniti, Francia, Spagna, Brasile e Germania. Si fermeranno in media tra il 18 dicembre e il 2 gennaio 2023. La classifica si intende sul numero di ricerche condotte nel terzo trimestre del 2022 da viaggiatori internazionali. Si rinnovano così le opportunità di guadagno per gli host italiani, che lo scorso anno nel periodo natalizio avevano incassato oltre 37 milioni di euro, con maggiori entrate nelle città d'arte come Roma (oltre 6 milioni e mezzo di euro), Milano (2,8 milioni di euro), Firenze (2,5 milioni di euro) e Venezia (2,4 milioni di euro). Per chi ha una stanza o un immobile da condividere e mettere a reddito, in un momento di alta inflazione e costo della vita crescente, la stagione delle festività offre l'opportunità di dare una grossa mano al bilancio familiare. La metà degli annunci attivati e prenotati nel terzo trimestre del 2022 ha ricevuto la prima prenotazione entro tre giorni.

Il guadagno che arriva dalla seconda casa

Se in città l’entrata extra può servire a sistemare i regali o una rata, le destinazioni di montagna possono arrivare a valere una quindicesima, come a Borca di Cadore, dove la media del guadagno per host in queste due settimane supera i 1.400 euro, per salire a 1.500 euro a Courmayeur e arriva quasi a 2.300 euro a Cortina d’Ampezzo. Anche in questo caso la media dei guadagni degli host in queste località è calcolata nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio 2023.

Dove vanno gli italiani

Per quanto riguarda i viaggi degli italiani invece, tra le destinazioni invernali più trendy in Italia al primo posto si colloca il Trentino-Alto Adige che invade la classifica, con ben 4 destinazioni nella top 10 (Bolzano e Trento), seguono Breuil-Cervinia in Valle d'Aosta, Roccaraso in Abruzzo, Merano in Trentino-Alto Adige, Verona in Veneto, Andalo in Trentino-Alto Adige, Abetone in Toscana, Aosta in Valle d'Aosta, Aprica in Lombardia

Rispetto alle categorie più prenotate sulla piattaforma, gli italiani quest'inverno opteranno per alloggi presenti nelle categorie Parchi Nazionali e Sci, ma anche Città popolari e, in controtendenza rispetto all’inverno in montagna, alloggi con Piscine Incredibili e sulla Spiaggia, mentre rispetto ai servizi richiesti nella top 5 degli italiani troviamo al primo posto cucine accessoriate, seguite da wifi, piscina, riscaldamento e parcheggio gratuito.