E se Greta imparasse da noi? C'è chi ha saputo trasformare la plastica in mattoni e chi ha trovato il modo per recuperare i rifiuti delle mense scolastiche. È la generazione di giovanissimi che, come l'attivista svedese, sta crescendo formata dall'impegno ambientalista. Uno di loro li ha intervistati per farsi raccontare come sognano di cambiare il mondo di Luca Berardi

2' di lettura

Shreya Ramachandran 16 anni, vive a Fremont, negli Stati Uniti. Ha sviluppato il Grey Water Project, un programma di sensibilizzazione sui benefici del riutilizzo delle acque grigie.

Shreya Ramachandran, sei la vincitrice dell'edizione 2019 del Children's Climate Prize, il premio nato in Svezia nel 2016 e destinato ai giovani dai 12 ai 17 anni che hanno sviluppato progetti sul fronte della tutela ambientale. Quando hai iniziato a interessanti a questi temi?

«Ho conosciuto personalmente le conseguenze della mancanza di acqua. Quattro anni fa, in occasione di una gara di tiro con l'arco, ho visitato la California centrale. In quei giorni, stava attraversando una grave emergenza idrica dovuta al prosciugamento dei pozzi. La situazione era così grave che la gente doveva ricorrere alle autocisterne per bere e lavarsi. Non molto tempo dopo, sono stata in India e mi è capitato di parlare con alcuni agricoltori. Mi hanno raccontato di aver dovuto abbandonare i loro terreni per trasferirsi in città, in ricerca di un lavoro. Questo a causa del mancato arrivo del monsone. È stato allora, ascoltando le loro storie, che mi sono resa conto di quanto la scarsità d'acqua sia una questione globale».

Ma come sei passata all'azione?

«Ho scoperto che molti metodi, cosiddetti convenzionali, usati per risparmiare acqua, non sono attuabili o non bastano. Mi spiego: se non piove, non si possono raccogliere le acque meteoriche. Allo stesso modo, quelle pratiche come risparmiare l'acqua quando facciamo a doccia o ci laviamo i detti, sono indicazioni importanti sul piano della sensibilizzazione culturale, ma del tutto inadeguate a salvaguardare le risorse. Partendo da questa constatazione, ho cercato di capire se fosse possibile riciclare l'acqua che abbiamo già in casa. Mi riferisco alle acque chiamate grigie, quelle appunto della doccia o della lavatrice. Un “bacino” importante, basti pensare che nei soli Stati Uniti il 60 per cento dei consumi idrici delle famiglie è costituito da acque grigie. Ciò significa che negli Stati Uniti vengono gettati 42mila miliardi di litri ogni anno, uno spreco enorme. Ho così pensato che la cosa più semplice da fare fosse riutilizzarle, in particolare quelle della lavatrice. Allora ho scoperto le noci lavanti».

