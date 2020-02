E se il selezionatore è un robot che non sa leggere il curriculum? Il linguaggio dei curriculum non sempre è lo stesso del sistema di selezione: se l'algoritmo non lo riconosce elabora una classificazione non corretta di Gianni Rusconi

É una tendenza, anche se magari non ancora particolarmente diffusa se guardiamo oltre le grandi e grandissime aziende: per la prima fase di elaborazione dei curriculum, accade sempre più spesso che l’area Hr si affidi a software semantici. Automatizzare le attività più ripetitive nell’ambito della gestione delle risorse umane è senza dubbio la strada da seguire, così come l’intelligenza artificiale è uno strumento per certi versi irrinunciabile per innovare una serie di processi in ambito risorse umane.

È anche però vero che anche le “macchine” non sono infallibili, possono sbagliare e nel caso specifico cadere in errore nella selezione dei profili più qualificati per una posizione lavorativa a causa di problema di “linguaggio”. Partiamo dal presupposto che i curriculum inviati ogni anno alle aziende sono milioni, e quindi una mole di informazioni tale che per essere gestita al meglio ha bisogno, per l’appunto, di automazione.

Il compito del pre-screening viene solitamente svolto da un sistema, definito “applicant tracking system” (Ats) avente lo scopo di scremare il numero di candidati che rispondono a una determinata offerta di lavoro, identificandoli come “forti” o “deboli”. Il vantaggio assicurato da questi software, in termini di tempo e di velocizzazione dei processi, è indubbio.

C’è però un fattore “nascosto” che i manager (e non solo quelli Hr) non possono trascurare: il rischio che figure qualificate e particolarmente adatte per le posizioni vacanti siano “scartate” non è minimale e un sondaggio a cura di CareerArc e Future Worplace lo conferma, rivelando come il 62% delle aziende che ricorrono ad Ats ammettano alcuni casi di curriculum idonei esclusi per errore, con tutte le (immaginabili) conseguenze del caso.

L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e robot nelle attività di ricerca e selezione del personale è in ogni caso in crescita e lo certificano i dati di una recente indagine di AIDP, secondo cui il 58% delle aziende italiane ha introdotto sistemi di automatizzazione delle attività di recruitment negli ultimi tre anni e il 63% ha impiegato questi software per le attività di pre-screening.