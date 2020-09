E se sostituissimo al metro del merito quello della dignità? Regna la retorica della meritocrazia. Eppure, nella valutazione delle persone, sarebbe ora di introdurre nuovi strumenti, più equi di Vittorio Pelligra



La retorica della meritocrazia che ha pervaso la cultura e l’organizzazione sociale ed economica delle nostre società avanzate è stata definita, nei titoli dei loro recenti libri, una «trappola», dal giurista di Yale Daniel Markovitz e una «tirannia», dal filosofo di Harvard, Michael Sandel. In casa nostra il dibattito è aperto anche se, probabilmente, non ancora sviluppato quanto meriterebbe. Ce ne stiamo occupando da qualche settimana su Mind the Economy, in particolare, perché una delle più inquietanti conseguenze culturali della retorica meritocratica ha un legame diretto con la riflessione sul lavoro e il suo significato che ha caratterizzato la nostra riflessione negli ultimi mesi.

Il rischio della simmetria delle valutazioni

La «simmetria delle valutazioni» è una delle conseguenze, se non logiche, certamente psicologiche, che la retorica meritocratica si porta dietro e che ci induce a pensare che se, da una parte, il successo, la fama e la ricchezza, premiano l’impegno e il merito, dall’altra, l’insuccesso, l’irrilevanza e la povertà, sono le giuste ricompense della mancanza di impegno. In entrambi i casi l’esito, positivo o negativo, in quanto direttamente determinato dal merito o dal demerito, è giusto. Le conseguenze di questa «simmetria delle valutazioni» sono devastanti per la stabilità di ogni società ben ordinata. La prima ragione riguarda il fatto che l'ascrizione dell'insuccesso ad un demerito e ad una mancanza di impegno porta allo sviluppo di un atteggiamento di supponenza e di colpevolizzazione da parte di chi ce l’ha fatta nei confronti di chi non ce l’ha fatta.

Il premio non (sempre) significa merito

Il risentimento e la perdita di fiducia sono le reazioni che, comprensibilmente, si osservano sempre più frequentemente da parte di chi rimane indietro nei confronti delle élites tecnocratiche che li governano e li sovrastano politicamente ed economicamente. L’effetto di questo risentimento, accentuato dallo smantellamento dello stato sociale, anch’esso facilmente inquadrabile come una conseguenza della diffusione della retorica meritocratica, è una maggiore polarizzazione, conflittualità e instabilità delle nostre comunità. L’aumentare dell’instabilità è anche una delle ragioni per cui, secondo alcuni, la retorica meritocratica dovrebbe essere combattuta anche e soprattutto da quei liberali che comprendono come il buon funzionamento del mercato in una società libera possa essere messo in crisi da un’associazione, tanto apparentemente scontata quanto filosoficamente illogica, tra liberalismo e logica della meritocrazia. Il mercato non premia il merito e il «premio», maggiori salari, maggiori profitti, una maggiore ricchezza, non dovrebbero mai essere considerati un indicatore di un maggiore merito.

Dall’anti-meritocrazia all’a-meritocrazia

Questa considerazione può essere la chiave di volta per una proposta che superi la «trappola» della meritocrazia e spinga verso un’organizzazione sociale ed economica di mercato che sia non tanto «anti-meritocratica», ma piuttosto «a-meritocratica»; ciò ad indicare che una democrazia liberale non ha necessità di combattere la logica del merito, quanto piuttosto di superarla con una logica progressiva, basata, io credo, sull’idea di lavoro, ma di un lavoro dignificato e capace di generare senso per ognuno di noi. In fondo, all’origine del risentimento che alimenta il masochistico consenso verso i movimenti populisti, sta il tema del «riconoscimento», o meglio del mancato riconoscimento. «Il disprezzo per i meno istruiti è, oggi, l’ultimo pregiudizio ancora accettabile». Così titolava un recente articolo di Sandel sul New York Times. Perché se non sei istruito la colpa è tua, perché anche la sinistra progressista offre, come risposta alle necessità di chi parte da molto indietro, la possibilità di studiare; non importa se, magari, in scuole di serie B, con insegnanti di serie C, in contesti sociali di serie Z. Ma se il mantra anche della sinistra è diventato l’obamiano «se ci provi ce la fai», allora alla base dell’insuccesso scolastico ci può essere solo il non averci voluto provare. Basterebbe dare un’occhiata alla distribuzione geografica dei punteggi dei test Invalsi per capire che, se tale logica fosse stringente, dovremmo ammettere che metà Italia, la metà che sta più a Sud, è caratterizzata da un insuccesso di cui dovrebbe incolpare solo sé stessa. La responsabilità, in particolare, sarebbe di quegli studenti dai sei anni in su che, per demerito, mancanza di impegno e atavica pigrizia, non riescono a star dietro ai risultati dei loro coetanei veneti, trentini o piemontesi, operosi e amanti del sacrificio. Ho il sospetto che il numero di chi sposa una simile diagnosi apertamente, ma molto più frequentemente in maniera sotterranea se non inconscia, sia notevolmente cresciuto in questi anni.

Cosa ci insegna il gioco d’azzardo

Chi non vuole cedere ad una rappresentazione così banale e manifestamente ingiusta della realtà, non può non chiedersi che ruolo abbia la diffusione della retorica meritocratica in tutto questo, e pensare ad una via d’uscita che non può che essere prima culturale e poi politica. Il primo passo necessario verso la sterilizzazione degli effetti nefasti della retorica meritocratica è la riaffermazione della differenza tra valore sociale e valore di mercato. Soprattutto nel mondo del lavoro è necessario sottolineare sempre con maggior forza che ciò che il mercato premia non è sempre ciò che la società apprezza di più. Le enormi ricchezze associate a rendite e speculazioni finanziarie non possono certo essere considerate un indicatore del valore sociale di queste attività. Gli enormi profitti legati al settore dell’azzardo non possono certo essere presi come misura del contributo che il settore dà al bene comune, né gli stipendi di super manager che guadagnano 2500 volte lo stipendio mediano dei loro dipendenti, è il caso di Jonas Prising, ceo di Manpower, e valori simili li ritroviamo nel caso della Disney o di Starbucks. Cosa può voler dire? Forse che Prising è 2500 volte più meritevole dei suoi dipendenti?