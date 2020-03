È spinta da un energico e versatile powertrain

Il motore elettrico della Nuova 500 non è quello della Ev nord americana. Infatti, sviluppa 115 cv, imprime una velocità massima autolimitata di 150 chilometri e la possibilità di toccare i 100 orari in 9”0. L'attività del powertrain è scandita da tre modalità di configurazione vettura: Normal, Range che attiva il massimo recupero di energia nelle decelerazioni al solo rilascio dell'acceleratore e Sherpa, che ottimizza il consumo energetico per assicurare il raggiungimento della destinazione o della colonnina di ricarica impostate sul navigatore. Il sistema propulsivo è alimentato da un pacco di batterie agli ioni di litio da 42 kWh, che assicura un'autonomia di 320 chilometri nel ciclo Wltp. Una distanza che, secondo la casa, sale a 400 chilometri se la Nuova 500 viene impiegata solo in città. Un contesto in cui la Nuova 500 si fa largo sino a 20 all'ora emettendo una melodia della colonna sonora di Amarcord