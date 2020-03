E-sports ed etica dei robot, frontiere da regolamentare nel 2020 Giochi virtuali, invenzioni frutto di intelligenza artificiale, blockchain e oblio. Sono le frontiere 2020 per gli avvocati specializzati in tecnologie di Valeria Uva

(phonlamaiphoto - stock.adobe.com)

2' di lettura



Si può brevettare l’invenzione di un robot? Come inquadrare i tornei internazionali di videogiochi? Sono solo alcune delle questioni aperte per i legali nel 2020 . Per loro il compito di disegnare le prime regole in settori del tutto privi. Tutta da scrivere ad esempio, l’etica nell’impiego dei robot, da “inventare” la cornice per svolgere gli e-sport, i grandi tornei internazionali di videogiochi, da inviduare il confine tra creatività e intelligenza artificiale nei brevetti. A definire il quadro, complesso e diversificato, che terrà impegnati per quest’anno i dipartimenti tecnologici e di proprietà intellettuale dei grandi studi italiani (al netto del coronavirus, naturalmente) sono le «Legal prediction 2020» messe a punto dal team italiano di 28 professionisti specializzati in Ip e tecnologia dello studio d’affari Dla Piper.

Ecco i settori da tenere sott’occhio nei prossimi mesi.

E-sports

C’è chi li include nel perimetro delle scommesse con conseguente richiesta di concessione - spiega lo studio - e chi li fa rientrare nelle manifestazioni a premi, scelte entrambe che però tagliano fuori gli stranieri e relegano l’Italia a un ruolo marginale. Serve una disciplina specifica. Tutto da chiarire anche l’inquadramento contrattuale dei giocatori nei team e i rapporti con gli sponsor.

Brevetti