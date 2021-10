È stallo sull’assegnazione delle rotte aeree sarde

Le proroghe e l’incertezza

Per Boeddu «non sono state sufficienti 7 proroghe per trovare una soluzione ma, per l’ennesima volta il diritto alla mobilità è appeso ad un cavillo e ad alcuni documenti non presentati. In attesa del giudizio del Tar – continua – per quanto riguarda la compagnia low cost Volotea, la Regione deve dare immediatamente certezze a tutti coloro che si devono spostare per lavoro salute studio e anche per svago».

Confindustria

Le reazioni del mondo delle imprese non si fanno attendere. «La vicenda della continuità territoriale aerea della Sardegna con la recente esclusione di Ita per carenza di requisiti e la precedente di Volotea per vizi di forma – scrive Confindustria Sardegna in una nota –, assume contorni sempre più drammatici e apre prospettive inaccettabili per l’economia e per l’intera società sarda. Dopo anni di gestione emergenziale, caratterizzati da rinvii, proroghe e aggiustamenti dell’ultimo momento si è arrivati ad una condizione di confusione e totale incertezza che emargina ancor più la Sardegna, già duramente provata da decenni di crisi economica e dalla recente crisi sanitaria».

Un colpo all’economia

Per l’organizzazione degli industriali si tratta di «un danno economico, sociale e di immagine che colpisce indistintamente tutti i comparti produttivi, pregiudicando le prospettive di sviluppo e progresso sociale, di programmazione di qualsivoglia attività sia economica che individuale, andando a colpire imprenditori, professionisti, lavoratori, studenti, turisti, bisognosi di cure ed ogni cittadino che avrebbe il diritto ad una mobilità funzionale, equa e affidabile».

Le richieste

Quindi, precisando che è inutile cercare alibi esterni, l’appello: «Occorre piuttosto assumersi titolarità e responsabilità diretta di quanto sta avvenendo chiamando quelle competenze che sono assolutamente necessarie per riconnettere la Sardegna la sua economia e società con il mondo civile».