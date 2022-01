«È stata la mano di Dio» e gli altri imperdibili

The Father

West Side Story

Steven Spielberg si dà al musical e firma un grande concerto audiovisivo, capace di ridare nuova vita cinematografica all'omonimo musical di Leonard Benstein, Stephen Sondheim e Arthur Laurents. Una sfida incredibile, pensando anche al confronto con il capolavoro del 1961 firmato da Robert Wise e Jerome Robbins: Spielberg però ha sempre amato fare scelte non semplici e anche questa volta ha avuto ragione. Basta lo splendido incipit per confermare ancora una volta la sua grande maestria tecnica.

Marx può aspettare

Il documentario più intenso dell'anno è quello firmato da Marco Bellocchio che, superati gli 80 anni, ha scelto di raccontare uno degli episodi più difficili della sua vita: la tragica fine del fratello gemello, morto suicida quando non aveva ancora trent'anni. Attraverso le voci e le testimonianze dei suoi famigliari, Bellocchio dirige una pellicola in cui intervista le persone a lui più care, come in un rito di elaborazione del lutto collettiva.

The French Dispatch

Wes Anderson ha firmato il suo lavoro più estremo, senza scendere ad alcun compromesso: un film di purissima maniera, girato con notevole classe, di grande forma e (volutamente) di non troppa sostanza, come se stessimo sfogliando un magazine di alto design pagina dopo pagina. Non è un caso che alla base della storia ci siano proprio una testata giornalistica e alcune storie che verranno raccontate al suo interno: estetica e contenuto sono del tutto coerenti e il regista americano si può scatenare mescolando colore e bianco e nero, live action e animazione, in un vero e proprio mosaico in cui ogni tassello rappresenta in pieno il suo stile.

Qui rido io

Un altro film italiano in una stagione ricchissima per il nostro cinema. Mario Martone racconta di Eduardo Scarpetta e della sua famiglia, della causa con D'Annunzio e di un mondo dello spettacolo che stava cambiando sempre più, con l'inizio del ventesimo secolo. Un'incredibile direzione degli attori (eccellente Toni Servillo, ma tutto il cast fa perfettamente il suo dovere) per un film girato con tempi di montaggio perfetti, scritto benissimo e in cui ogni dettaglio è curato alla perfezione.

Il collezionista di carte

Un'opera cupa e ricca di spunti di riflessione sull'America di ieri e di oggi. Al centro c'è un giocatore d'azzardo professionista che vive senza fissa dimora dopo aver scontato un periodo in prigione. In cerca di redenzione finirà in un vortice di violenza e sensi di colpa. Paul Schrader gira con rigore geometrico e crea, anche attraverso l'ottima prova di Oscar Isaac, uno dei personaggi più efficaci della sua intera carriera. Notevolissimo, dalla prima all'ultima inquadratura.