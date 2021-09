«È stata la mano di Dio»: Sorrentino emoziona con il suo film più intimo e personale

Sorrentino va a sublimare questa e altre esperienze intime in un lungometraggio che è una girandola di emozioni, diviso tra passaggi molto divertenti con al centro la variopinta famiglia del protagonista e momenti estremamente drammatici e fin commoventi. Il regista de «Il divo» e «La grande bellezza» ha firmato così un altro ottimo film, con cui è tornato a girare a Napoli a circa vent'anni di distanza dal suo esordio, «L'uomo in più».

Sono diversi i riferimenti a Fellini (si veda ad esempio la parte conclusiva) in una pellicola che mette insieme gioie e dolori, rimanendo sempre in grande equilibro e con una forza stilistica impressionante, come dimostra anche la notevole sequenza iniziale. Da segnalare che il film arriverà in alcune sale a fine novembre e poi su Netflix dal 15 dicembre.

The Power of the Dog

Altro film molto atteso presentato in concorso è «The Power of the Dog» di Jane Campion: la regista neozelandese, Palma d'oro a Cannes per «Lezioni di piano» nel 1993, ha scelto di adattare l'omonimo romanzo di Thomas Savage del 1967.Al centro della trama ci sono due fratelli, Phil e George. Il primo è un carismatico allevatore, che incute paura e rispetto alle persone attorno a lui, il secondo un uomo decisamente più timido e insicuro. Quando George porta a vivere nel ranch di famiglia la nuova moglie e il figlio di lei, Phil inizierà a tormentarli finché alcune dinamiche lo renderanno più vulnerabile che mai.

Dodici anni dopo «Bright Star», Jane Campion torna finalmente a firmare un lungometraggio e conferma il suo grande talento visivo: in «The Power of the Dog» si sente il tocco dell'autrice soprattutto nel rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente che li circonda, oltre che per le sottili dinamiche erotiche che si sviluppano tra i personaggi in scena. Inizialmente il film fatica un po' a carburare e c'è qualche passaggio di sceneggiatura poco accattivante, ma alla distanza la pellicola cresce fino a raggiungere i suoi passaggi migliori con l'approssimarsi della conclusione.Non tutti i personaggi sono sviluppati al punto giusto (George e la moglie sono rappresentati in maniera piuttosto semplicistica), ma la figura di Phil – ben interpretata da Benedict Cumberbatch – è scritta magnificamente tanto da risultare uno dei personaggi più interessanti e sfaccettati di tutta la carriera di Jane Campion.

Dalla regista neozelandese ci si poteva aspettare anche di più, ma nel complesso rimane un film convincente, un po' troppo altalenante ma comunque ricco di momenti di grande cinema.