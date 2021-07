E lo storico Silos Granario, dopo 30 anni di abbandono, diventa luogo di eventi

3' di lettura

Un vecchio Silos nel porto di Livorno. Un simbolo di un'era che non c'è più e di una transizione che, seppur a fatica, prova a fare passi avanti nella direzione di un equilibrio più equo tra la vocazione industriale e quella culturale-turistica.

Non è semplice in una città di provincia, ma a fare da traino non sono soltanto i grandi nomi che hanno segnato la storia della città: da Pietro Mascagni ad Amedeo Modigliani, da Giovanni Fattori a Giorgio Caproni, solo per citarne alcuni. Un contributo importante, nel segno della resilienza, può arrivare anche dal recupero o dalla riconversione di vecchi edifici abbandonati, che hanno esaurito la propria funzione, ma possono rigenerarsi aprendosi alla cultura.

È proprio il caso del Silos Granario, che dopo oltre 30 anni di stato di abbandono è stato da poco riconsegnato alla città per farsi luogo di eventi: il primo in programma è “Alice”, spettacolo teatrale basato sul romanzo di Lewis Carroll (“Alice nel paese delle meraviglie”) che si terrà dal 4 al 22 agosto.

L'appuntamento rientra nel programma di Effetto Venezia, storica kermesse dell'estate labronica che giunge quest'anno alla sua 36esima edizione.

La nuova vita del Silos Granario di Livorno

Edificato nel 1924, il Silos Granario di Livorno è uno dei quattro presenti in Italia (oltre a quelli di Genova, Napoli e Civitavecchia), nonché uno dei primi edifici in cemento armato realizzati in Italia.