È stretta Brexit per gli avvocati. Poche chance dai negoziati

Allo stato un avvocato italiano può esercitare liberamente in Gran Bretagna, dopo essersi registrato come professionista abilitato presso le Corti inglesi. Dal gennaio 2021 non sarà più uno European registered lawyer ma dovrà iscriversi all’albo dei registered foreign lawyers. Le exemptions o vie preferenziali Ue cesseranno anche per chi vuole esercitare attività legali riservate come solicitor o barrister, figure tipiche del sistema giuridico di Common law, che dovrà sostenere un esame per la necessaria qualifica.

Le prospettive per i giovani

«Sono moderatamente ottimista -, afferma Marco Gubitosi, managing partner della sede di Londra di Legance – . Quella inglese è una delle giurisdizioni più aperte e avanzate al mondo. Finora, come giuristi Ue, abbiamo avuto un trattamento favorevole, in futuro ci saranno maggiori aspetti burocratici ma nel concreto sarà business as usual».

Gli avvocati italiani già nel Regno Unito potranno continuare a svolgere la professione, a patto che si mettano in regola con le nuove disposizioni sull’immigrazione e sulla professione applicabili ai cittadini extra-Ue. Ci sono circa 200 studi legali esteri presenti a Londra, un quarto dei quali europei.

«Sarà un mondo diverso e più complesso - spiega Gubitosi - ma il lavoro di un avvocato è proprio gestire fenomeni complessi. Finora abbiamo dato per scontate tante facilitazion,mentre ora dovremo uscire dalla comfort zone e impegnarci di più».

Giovani studenti e neolaureati non potranno più avere le stesse opportunità. «Sarà più complicato avere nuovi professionisti dall’Italia - prevede Danusso -, gli intoppi burocratici sono un disincentivo. Sarà più facile fare un training contract a un italiano che si è laureato in Gran Bretagna piuttosto che a un italiano laureato in patria».