È tempo che gli Usa mettano un freno ai prestiti predatori cinesi

Ciò comporta seri rischi. Per cominciare, i prestatori cinesi tendono a stabilire condizioni di prestito più onerose – tassi di interesse più alti, scadenze più brevi – rispetto alle banche multilaterali di sviluppo. Si riporta che, nell'aprile 2020, il presidente della Tanzania John Magufuli avrebbe minacciato di cancellare un progetto da 10 miliardi di dollari avviato dal suo predecessore, perché il finanziamento cinese era previsto con condizioni che «solo un ubriacone» avrebbe accettato.

Inoltre, la maggior parte dei prestiti bilaterali della Cina è effettuata dalle cosiddette “policy bank” e dalle banche commerciali statali, che possono essere controllate dallo stato cinese, ma operano come entità legalmente indipendenti, non come prestatori sovrani. Quindi, a differenza dei membri del Club di Parigi che riunisce i principali creditori sovrani, spesso costoro richiedono garanzie collaterali per prestiti di sviluppo. Il 60% circa dei loro prestiti totali ai Paesi in via di sviluppo è soggetto a garanzie collaterali. Quando un Paese richiede la cancellazione del debito, i suoi creditori cinesi possono rivendicare i diritti sulle attività detenute in garanzia.

Inoltre, a causa del loro status ambiguo – né pubblico né privato – le banche cinesi tendono a rinegoziare i prestiti sovrani bilateralmente e in segreto. Questo è valso per l'accordo dello Zambia con la Cdb, che la Cina considera un creditore commerciale. Rifiutando di ascoltare gli appelli della Banca Mondiale e del G20 affinché la Cdb partecipasse alla Dssi come prestatore bilaterale ufficiale, la Cina ha insistito sul fatto che la sospensione dei pagamenti dei servizi di debito è avvenuta “su base volontaria e secondo i principi di mercato”.

A dire il vero, la Cina non è l'unica responsabile di questa situazione. Sono stati i mancati finanziamenti adeguati da parte di altri istituti di credito – in particolare in investimenti infrastrutturali – a spingere così tanti Paesi a basso reddito nelle braccia dei creditori cinesi.

I Paesi africani spesso non possono permettersi di costruire le infrastrutture di cui hanno disperatamente bisogno per sostenere le loro popolazioni in crescita. Inoltre, non hanno accesso ai mercati dei capitali e alle banche internazionali. E gli istituti di credito sovrani non hanno fatto nulla in proposito: nel 2017 il Club di Parigi rappresentava solo il 5% del debito pubblico e pubblicamente garantito dell'Africa subsahariana.