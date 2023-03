È tempo di decidere cosa dovrà diventare la sanità pubblica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Siamo all’inizio della legislatura, con un governo politico legittimato da un robusto consenso elettorale e il cui partito centrale si richiama a un “pensiero forte” sulla società. Ci sono tutti i presupposti per provare a guardare in prospettiva, cinque-dieci anni, ai grandi temi del Paese. La sanità è uno di questi.

Il punto di partenza per la riflessione è che il nostro Paese spende poco per la tutela della salute, nonostante la sanità rimanga un elemento centrale nella competizione per il consenso e nelle preoccupazioni della collettività. I numeri sono ormai noti anche a non addetti ai lavori: l’Italia, con un tasso di invecchiamento tra i più alti al mondo, spendeva (spesa pubblica e privata) nel 2019 circa un punto e mezzo di Pil in meno della grande maggioranza dei Paesi europei, con la Germania che spendeva tre punti di più. Il gap tra noi e l’Europa è molto vistoso nella componente pubblica della spesa, meno in quella privata.

Risorse non in linea con i bisogni e le attese della popolazione si riflettono in un Servizio sanitario nazionale (Ssn) che è costretto a praticare un razionamento implicito, il quale porta con sé un tasso di iniquità (nella competizione per l’accesso ai servizi gli individui con maggiori risorse vincono) spesso superiore a quello prodotto dai meccanismi di mercato. Di fronte a questo deficit di risorse, lo stesso management vede ridotti gli spazi per l’esercizio di una razionalità gestionale, dovendosi esclusivamente occupare delle emergenze: dai pronto soccorsi alle liste di attesa.

Un governo a inizio legislatura dovrebbe chiarire quale sistema sanitario intende lasciare alla fine del mandato come base di risposta rispetto ai cambiamenti demografici, scientifici e sociali prevedibili nel decennio. Non si tratta dei miliardi di euro della prossima finanziaria, ma dei punti di Pil che l’Italia vorrà dedicare alla sanità e di come sostenere l’aumento dei servizi richiesti.

Se si guarda al versante pubblico lo scenario induce a un certo pessimismo. La competizione tra servizi reali, come la sanità, e trasferimenti monetari (pensioni, sussidi…) ha avuto nell’ultimo decennio un chiaro vincitore in Parlamento. Dal 2011 al 2019 la spesa per prestazioni sociali (trasferimenti monetari) è cresciuta del 18%, arrivando a rappresentare il 22% del Pil, mentre la spesa sanitaria è cresciuta del 4%, riducendo il suo peso sul Pil al 6,4 per cento. L’epidemia ha prodotto condizioni eccezionali, ma il ritorno alla normalità non sembra indicare grandi cambiamenti rispetto alle recenti tendenze. Il Def prevede per il 2025 una spesa sanitaria al 6% del Pil (nel 2010 era circa al 7%).