È tempo di profumo al cocco: dolce, esotico e con effetti antistress

2' di lettura

Nella nostra immaginazione, l'aroma dolce ed esotico del cocco è sinonimo di evasione, vacanza e spiagge caraibiche. Proprio per questo, la nota olfattiva dell'acqua di cocco è tornata di grande tendenza, ma in versione updated e contemporanea, soprattutto accompagnata da altre note come l'ylang ylang, la vaniglia e accordi floreali, esperidati (agrumati) o legnosi, in modo da stemperarne la dolcezza.



Il benessere del profumo (e degli odori)

La scelta è tra tre novità assolute , composizioni perfette che si prestano anche a essere indossate in città senza sembrare fuori luogo. Sono genderless, nonostante l'idea della fragranza di cocco porti tradizionalmente più verso il polo femminile. Una curiosità interessante è che l'aroma di cocco ha effetti antistress dimostrati scientificamente, come segnala il report “Coconut fragrance and cardiovascular response to laboratory stress” disponibile sul sito statunitense National Center for Biotechnology Information.

Si tratta di aromacologia, ovvero lo studio degli effetti che i profumi (e gli odori in genere) hanno sul comportamento umano, relazione fondata sul legame diretto e immediato tra olfatto e cervello. Non deve perciò sorprendere se, quando annusiamo un profumo per noi piacevole, e soprattutto carico di bei ricordi, questo abbia su di noi un effetto distensivo e di benessere psicofisico.

Tre fragranze per tre fasce di prezzo

Cocco di L'Erbolario è un cocktail cremoso di acqua di cocco, ylang ylang e vaniglia su un fondo morbido di legni chiari e muschio bianco. Tutta la linea Cocco è equosolidale e organizzata in formati entro i 100 ml perfetti per il bagaglio a mano e un'evasione non soltanto mentale (euro 20,90 per 50 ml in erboristeria e su www.erbolario.com).)

Coco Love di Jacques Zolty è una nuovissima creazione che sorprende per l'equilibrio perfetto tra note gourmand, legnose e floreali, che lo rendono totalmente genderless. Una composizione intrigante e originale, da scoprire adesso e usare poi anche nei mesi freddi per un effetto cocoon (130 euro per 100 ml su www.jacqueszoltyparfum.com).