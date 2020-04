E’ tempo di ragionevolezza e rispetto, non di diritto e clausole Agli avvocati si chiede se il diritto dà margini per non pagare. Ma dalle imprese alle babysitter la logica ora deve essere quella della solidarietà. di Claudia Parzani

Sono un avvocato. Le domande che vengono rivolte a quelli come me in questi giorni sembrano essere tutte tese a sapere con ansia, rabbia e urgenza se in punta di diritto o forzando leggermente, con un piccolo grimaldello, questo diritto ci sia margine per non pagare o per farsi pagare, per provare che la prestazione non è stata adempiuta o che seppur adempiuta non se ne è usufruito per impossibilità, che corre l'obbligo di dare proroghe, sospensioni o riconoscere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o la forza maggiore o qualsivoglia altra diavoleria come le chiamano i meno addetti ai lavori.



Questo, però, secondo me, non è il tempo del diritto. Non del solo diritto. Non sono i giorni delle clausole, delle interpretazioni o delle forzature nell'interesse di una o dell'altra parte.



Questo per ognuno di noi, avvocati o clienti, creditori o debitori, fornitori o utenti, tutti allo stesso modo chiusi nelle nostre case, tutti allo stesso modo indeboliti da queste settimane nell'anima, nel fisico e nelle nostre disponibilità economiche. Tutti allo stesso modo spaventati da quello che verrà e da questa incertezza che ci guarda dritta negli occhi sfidandoci, feroce e subdola, esattamente lì dove siamo più impauriti, capace di fiutare dove la carne è più scoperta per una malattia pregressa, per un debito troppo ingente da ripagare, per un lavoro sempre rimasto precario. Veloce nel toccarci lì dove sono le nostre fragilità più profonde, i punti in cui siamo più deboli, delicati, disarmati, questo per ognuno di noi non è il tempo del diritto.



Questo è il tempo della ragionevolezza e del rispetto. Chiediamo tutti a gran voce aiuto allo Stato, interventi importanti, doverosi, responsabili. Ma non basteranno. Non basteranno mai se ognuno di noi non farà con ragionevolezza e rispetto ciò che può perché tutti si possa, non solo uscire di casa, ma anche rialzarci.

Pagare o non pagare la tata che sta a casa mentre noi facciamo tutto nelle nostre case? Dipende se possiamo permettercelo. E fino a quando. Ma non facciamoci prendere dalla rabbia e dalla fatica di lavorare chiusi tra le mura domestiche correndo dalla lavatrice al forno. Magari intrattenendo i bambini più piccoli o prendendoci cura dei più anziani. Non facciamoci prendere dalla paura di un ulteriore esborso e dal desiderio di azzerare ogni uscita. Non è per questo che dovremmo decidere di smettere di pagare le nostre collaboratrici domestiche. Se ci potremo permettere di aiutare loro e le loro famiglie dovremmo continuare a farlo.