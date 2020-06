È tempo di risuscitare la Wto

Malgrado queste sfide, però, la Wto non è stata un “fallimento”; semmai, ha sviluppato i successi del suo predecessore, l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Gatt), entrato in vigore nel 1948. Il sistema multilaterale di scambi basato su regole che prese l’avvio con il Gatt ha enormemente contribuito alla crescita economica globale negli ultimi settant’anni, riducendo le tariffe doganali medie ed eliminando regolarmente le barriere non tariffarie.



Ciò ha dato luogo a un miglioramento del tenore di vita in molti Paesi. Inoltre, la regolamentazione degli scambi a livello mondiale ha contribuito a sostenere la pace e la sicurezza poiché tra partner commerciali si è più inclini a risolvere le divergenze tramite negoziati anziché con un conflitto armato.



Ciò nonostante, oggi i membri della Wto riconoscono la necessità di un rinnovamento dell’organizzazione per affrontare le sfide del ventunesimo secolo. I Paesi sviluppati ritengono di aver sostenuto l’onere della liberalizzazione del commercio troppo a lungo, e che i Paesi in via di sviluppo debbano assumersi più doveri, se sono nella condizione di farlo. Nel frattempo, i Paesi in via di sviluppo più arretrati e a basso reddito sostengono che le norme della Wto stanno ostacolando i loro tentativi di espandere e modernizzare le rispettive economie.



Negli ultimi vent’anni, il commercio internazionale è diventato uno spauracchio per i critici che ad esso attribuiscono la responsabilità dei problemi economici di alcuni Paesi. Ma il commercio non è un gioco a somma zero: diritti e doveri possono essere bilanciati, come dimostra l’evoluzione delle norme commerciali a livello globale e regionale sin dal 1948. La domanda che oggi la Wto e i suoi membri devono porsi, quindi, è come realizzare progressi e concludere accordi reciprocamente vantaggiosi.



Tutti i membri dovrebbero partecipare a quest’impresa, perché soltanto così l’organizzazione potrà riacquistare la propria credibilità e svolgere la sua attività di regolamentazione. I nuovi negoziati dovranno, perciò, tenere conto dei diversi livelli di sviluppo economico dei suoi membri, e puntare – come mai prima d’ora – ad accordi equi e giusti. Tra le altre priorità cruciali per la Wto vi sono una maggiore trasparenza, sotto forma di notifiche tempestive delle misure commerciali dei Paesi, e un sistema per la risoluzione delle controversie che goda della fiducia di tutti i membri.