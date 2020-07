È tempo di rivoluzionare l’approccio alle competenze Per l’Europa è giunto il momento di conciliare insiemi di competenze concepiti nel passato con la loro applicazione futura di Margaritis Schinas

(REUTERS)

Lo sviluppo delle competenze è un processo continuo. Le abilità, le competenze e le qualifiche richieste cambiano nel tempo e devono essere sviluppate in linea con l'evoluzione del mercato del lavoro. Anche prima della pandemia, tuttavia, gli ultimi dati sull'apprendistato, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione non erano incoraggianti. Oltre il 20% degli adulti in Europa possiede a malapena le competenze alfabetiche di base, oltre il 70% delle imprese nel continente riferisce che la mancanza di competenze ostacola la loro attività e una Pmi su quattro nell’Ue segnala gravi difficoltà a reperire personale qualificato.



E ora la pandemia di COVID-19 ha amplificato le tendenze già in atto nel mercato del lavoro per quanto riguarda le competenze, accelerando sia la necessità che le opportunità di cambiamento. Secondo le previsioni il passaggio a un’economia circolare, digitalizzata, a basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto il profilo delle risorse creerà più di un milione di posti di lavoro entro il 2030. L’intelligenza artificiale e la robotica da sole dovrebbero generare quasi 60 milioni di nuovi posti di lavoro in tutto il mondo nei prossimi 5 anni. Contemporaneamente, altre occupazioni potrebbero cambiare o addirittura scomparire.

Per far fronte ai cambiamenti demografici, l’Europa dovrà attingere a tutti i suoi talenti e alla sua diversità.Viviamo in un’epoca di transizioni, quella verde e quella digitale, che stanno rapidamente ridefinendo lo stile di vita europeo, il lavoro e le interazioni. La pandemia globale ha accelerato in modo particolare la transizione digitale, rendendo improvvisamente il telelavoro e l’apprendimento a distanza una realtà per milioni di lavoratori – per non parlare dell’arduo compito di cercare di insegnare ai nostri genitori come utilizzare le app per i video. Tutto ciò significa che ora più che mai l’UE ha bisogno di un cambio di paradigma in relazione alle competenze.

La Commissione europea è convinta che il miglior investimento nel futuro sia quello sulle persone. La nuova Agenda per le competenze che abbiamo appena adottato intende fare proprio questo. Articolata attorno a una serie di 12 azioni, l’Agenda mira a consentire ai cittadini di sviluppare competenze lungo tutto l’arco della vita e a sbloccare investimenti a favore delle competenze in tutta Europa. Ai fini della ripresa sarà fondamentale colmare le carenze in termini di competenze, inserire gli adulti nel mercato del lavoro, coinvolgere i giovani in attività di formazione e promuovere l’imprenditorialità.

Una delle cose più difficili quando si affronta una recessione è che in genere non si sa chi perderà il lavoro. In questo caso, possiamo già prevedere che coloro che sono stati messi in cassa integrazione o licenziati durante il confinamento sono attualmente quelli che più hanno bisogno di aiuto per trovare un altro posto di lavoro simile o per intraprendere una carriera completamente nuova. Il nostro nuovo patto per le competenze riunirà coloro i quali possono investire nelle competenze e contribuirà a centralizzare gli impegni in materia di formazione e a diffondere i dati sulle competenze che i servizi pubblici e privati per l’impiego potranno utilizzare per indirizzare le persone verso gli ambiti in cui sappiamo che ci saranno carenze di competenze e maggiori opportunità di lavoro.