E-Tense FE20, presentata la nuova monoposto del team DS di Formula E Alla guida sempre il campione del mondo in carico Jean-Eric Vergne, affiancato quest'anno da Antonio Felix Da Costa ex prima guida di Bmw nel campionato scorso. Debutto stagionale nei test di Valencia in vista della stagione 2019-2020 di Corrado Canali

La stagione 2019-2020 di Formula E sta per entrare nel vivo con i test in programma a Valencia in Spagna e molti costruttori colgono l'occasione per svelare le loro nuove monoposto a batteria.

E' la volta della E-Tense FE20 del team DS Techeetah con cui Jean-Eric Vergne e il suo nuovo compagno Antonio Felìx Da Costa, ex Bmw prenderanno parte al campionato di Formula E che partirà dall'Arabia Saudita a fine novembre.

Come lo scorso anno, le due vetture della DS Techeetah confermano la loro tipica livrea nero e oro firmata dai progettisti della DS Design Studio. Keith Smout, chief commercial officer della DS Techeetah, in occasione della presentazione lo ha spiegata così. “Volevamo rimanere fedeli al nostro passato e continuare a usare questa livrea. Adesso, se la si guarda più da vicino, si può notare che il pattern è formato dal nostro logo stilizzato che raffigura un ghepardo. Abbiamo voluto farlo per ribadire il nostro impegno nel sostenere The Big Cat Sanctuary, che lotta per salvare i ghepardi e altri grandi felini. Si tratta di una causa che abbiamo preso molto a cuore”.

La DS Techeetah E-Tense FE20 è il risultato del lavoro di evoluzione della vettura della passata stagione. Xavier Mestelan Pinon, performance director della DS, ha sottolineato che le novità più rilevanti della nuova monoposto si trovano soprattutto nel sotto “pelle”.

“Abbiamo sfruttato l'esperienza che ci ha permesso di vincere i due titoli, lo scorso anno, per sviluppare ulteriormente la vettura. I nostri ingegneri hanno ottimizzato gran parte degli elementi, sviluppando ulteriormente motore e inverter, ma i cambiamenti più importanti sono quelli al cuore dei sistemi integrati. Il nuovo ambizioso lavoro di ricerca e sviluppo punta ad offrire ai piloti una monoposto in grado di lottare da subito per la vittoria nel corso della prossima stagione”.

Appuntamento dunque con i test di Valencia in programma dal 15 al 18 ottobre.