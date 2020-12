E le tensioni con Pechino affondano il nucleare A rischio la joint venture tra la francese Edf e la cinese Cng per costruire i reattori di Rita Fatiguso e Simone Filippetti

La sterzata sull’eolico non elimina il vero problema del primo ministro Boris Johnson: il destino del nucleare britannico. Il Governo non sa che pesci prendere, il piano Net Zero 2050, incentrato proprio sull’energia nucleare, si sta sgretolando a causa delle continue frizioni con la Cina.

Problemi di geopolitica

Un quadro sempre più drammatico. L’ambasciatore cinese a Londra, Liu Xiaoming, esacerbato dal voltafaccia del Governo sul 5G di Huawei e, ancor di più, dalle proteste pro Hong Kong che hanno accerchiato la sede diplomatica nel giorno della festa della Repubblica popolare cinese, non demorde: Pechino vuol uscire dalla joint venture tra la cinese Cng e i francesi di Edf per la costruzione della metà delle sei infrastrutture pianificate - Bradwell e Sitewell, in attesa di via libera, mentre Hinkley Point C, nel Somerset, è l’unica in cantiere, ma già fuori di 3 miliardi di sterline sui 22,5 di budget.

Un’enormità in tempi di pandemìa. Cng ha il 33% delle quote di Hinkley Point C, mentre i francesi possiedono i restanti due terzi. E il 20% di Sitewell, 32 ettari di paludi e boschi da cementificare per una centrale da 3,2 gigawatt buona a coprire il 7% del fabbisogno nazionale di elettricità.

A Bradwell, nell’Essex, è prevista una nuova centrale nucleare: 183 ettari di impianto che produrrà oltre 2 gigawatt di elettricità e pescherà 220 milioni di litri di acqua dal mare per raffreddare il reattore nucleare HPR 1000.

La missione impossibile di Boris Johnson

Le altre tre centrali Moorside, Oldbury e fino a poche settimane fa, anche Wylfa nell’Anglesey, sono state abbandonate. I giapponesi di Hitachi hanno voltato le spalle al Galles abbandonando il progetto di un sito da 20 miliardi che avrebbe coperto il 6% del fabbisogno energetico nazionale senza creare energia da derivati del petrolio.