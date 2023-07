«È tornata la giusta normalità per bilanciare equity e bond»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Mantenere i bond in portafoglio se sono a lungo termine». A dirlo è Jumana Saleheen, chief economist e head of investment strategy di Vanguard Europe, per 20 anni economista alla Bank of England e alla Federeal Reserve of Boston e da 18 mesi alla società americana di asset management che conta asset under management per 7.700 miliardi di dollari al 31 maggio 2023.

Dunque, il “fixed income is back” abbastanza da fare felici i gestori che possono diversificare più agilmente i portafogli degli investitori...