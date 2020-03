Castelli in primavera, fortezze di benessere e beltà Da Bolzano a Taormina, i manieri più belli tra cucina gourmet, Spa e workshop fotografici di Sara Magro

una veduta del Castello di Reschio tra le colline umbre che aprirà a giugno con suite e appartamenti, corsi di equitazione e caccia al tartufo nero

C’era una volta un castello. Così cominciano molte favole, e chi ascoltava sognava di saloni, stucchi e specchi, principi coraggiosi e principesse bellissime. L’Italia era tutta punteggiata di regge, bardi, fortezze, edifici meravigliosi, con merlature eleganti e arredi sontuosi. C’era però un insormontabile problema: erano inavvicinabili.

Oggi lo scenario è cambiato, anche perché abitare in queste dimore è diventato molto oneroso e per far sopravvivere questo immenso patrimonio culturale e architettonico, la soluzione più pratica è spesso aprirlo al pubblico facendone musei, giardini e alberghi da favola, tra fasti del passato e servizi a cinque stelle. Non si immagini infatti di entrare in luoghi polverosi e decadenti. Restaurate le strutture e i decori, gli interni sono contemporanei, con arredi di design, letti moderni, banchetti gourmet, wifi veloce.

Dai castelli agli alberghi storici

Del potenziale di questi edifici, a volte millenari, si è accorta Relais & Châteaux che già dal 1954 seleziona dimore e castelli per fascino, storia famigliare e buona tavola, con la mission del bien vivre e oggi anche della sostenibilità. Lo stesso fa Les Collectionneurs, la community di alberghi, ristoranti e viaggiatori fondata da Alain Ducasse nel 1975, con vocazione alla buona accoglienza e, ovviamente, all’alta cucina. Castelli, ville e palazzi storici, in affitto o già hotel, sono anche quelli certificati da Dream & Charme in Italia e all’estero, mentre Assocastelli, organizzazione di gestori e proprietari di residenze d’epoca, ha annunciato pochi giorni fa la nascita di Alberghi Storici d’Italia, un programma di consulenza e formazione per le strutture di questa categoria. Nonostante la cattiva contingenza coronavirus, che ci auguriamo di superare presto, i nostri manieri più lussuosi, dalle Dolomiti alla Sicilia, sono pronti ad aprire per la bella stagione e accogliere gli ospiti con new entry e tante novità.

Castel Hörtenberg - Bolzano

Nel centro storico, il castello rinascimentale con le quattro torri sugli angoli è stato restaurato con i suoi bow window, lo scalone d’onore, stucchi e affreschi, e ha aperto come cinque stelle lo scorso dicembre. Si entra in una vera fortezza dalle possenti mura, mentre il design è contemporaneo, con ferro brunito, legni pregiati e arredi lineari, a parte la suite con le boiserie d’epoca e la stufa di maiolica. A suo onore vanno: l’approccio sostenibile, la piscina fumante nel parco di alberi centenari e sculture classiche, le saune a infrarossi in suite.

La piscina fumante nel parco di Castel Hörtenberg che ha aperto come 5 stelle a dicembre scorso

Castello di Guarene Guarene (Cuneo)

Nella campagna piemontese patrimonio Unesco, il Relais & Chateaux è ancora come lo realizzò Carlo Giacinto Roero, signore di Guarene, nel ’700: la facciata di Filippo Juvarra, l’architetto dei Savoia, i magnifici giardini all’italiana, il piano nobile oggi museo, le camere con broccati in seta e domotica hi-tech. A tavola arrivano tartufo di Alba, Barolo e gli altri gioielli gastronomici della zona, nella Spa si nuota in una piscina scavata nella roccia.