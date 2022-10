L'elettrificazione della gamma dei veicoli commerciali Ford inizia con E-Transit

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra 2019 e 2022 il numero totale di Lez (Low-emission zones) attive in Europa è aumentato del 40% da 228 a 320 e si prevede che, entro il 2025, ce ne saranno 507, +58% rispetto a giugno 2022, in particolare a causa di nuove leggi nazionali che sostengono l’adozione di tali schemi. In questa classifica l'Italia è maglia rosa con 172 Lez attive. Molte di queste zone saranno ampliate o rafforzate con restrizioni più severe per i veicoli inquinanti anche in grandi città. E Zone a emissioni zero (Zez, ne sono previste 35 entro il 2030) non consentiranno più l’uso di veicoli a combustione interna (fonte: CleanCitiesCampaign).



Il tempo dell'elettrificazione delle flotte è adesso e l'Ovale Blu è già pronto a fare la sua parte ad iniziare dal suo iconico furgone Transit, di cui è disponibile la versione 100% elettrica con una capacità della batteria standard di 68 kWh che garantisce un'autonomia fino a 317 km nel ciclo WLTP. In pratica è quasi tre volte la distanza che il conducente medio copre giornalmente, con accesso libero nelle aree soggette a restrizioni e nelle zone a traffico limitato.



Con E-Transit, Ford inaugura una nuova era per la produttività dei clienti business. Infatti, il primo veicolo commerciale All-Electric è sviluppato da Ford Pro, il brand globale che fornisce l'ecosistema di prodotti e servizi connessi e integrati che ottimizza la gestione delle flotte e abbatte costi di gestione e tempi di fermo.

Ford Pro Vehicles offre una gamma di veicoli commerciali adatta a tutte le esigenze del business, caratterizzata da funzioni esclusive e tecnologiche e dall'equipaggiamento standard molto ricco, che prevede tecnologie di assistenza alla guida e di sicurezza certificati da Euro NCAP (che hanno permesso ad E-Transit di aggiudicarsi un Gold Award da parte dell'autorità indipendente per la sicurezza dei veicoli). Tra le funzioni più interessanti il ProPower Onboard trasforma E-Transit in un generatore mobile fornendo fino a 2,3 Kw per alimentare strumenti e attrezzatura da lavoro. Inoltre Ford Pro offre il supporto alla ricarica dei veicoli elettrici tramite Ford Pro Charging e un'intera gamma di soluzioni integrate per ottimizzare efficienza e costi di gestione.

E-Transit ha anche un listino estremamente competitivo, a partire da € 55.700 (IVA esclusa) per la versione Van 350 L2H2 da 184 CV, pensato per contribuire ad accelerare l'adozione dei veicoli elettrici. La motorizzazione a emissioni zero, il volume di carico senza compromessi (fino a 1.758 kg) e le soluzioni integrate e connesse di Ford Pro snelliranno le attività dei clienti e aumenteranno la loro produttività agevolando la transizione a flotte completamente elettriche.

E-Transit, nasce ambizioso.

Nell'ambito di un programma globale di sviluppo e test sul prodotto, Ford Pro e i suoi clienti partner in tutta Europa stanno utilizzando 60 E-Transit per dimostrare tutti i vantaggi in termini di produttività dei veicoli commerciali elettrici. Capacità di carico e guida a zero emissioni senza compromessi sono le caratteristiche principali della versione elettrica di Transit, prodotta presso la fabbrica di Kocaeli in Turchia, con oltre 5.000 ordini ricevuti ancor prima dell'inizio della produzione.