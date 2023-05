È il tribalismo che indebolisce le istituzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il costituzionalismo democratico nasce non solo come superamento dello Stato assoluto e contrapposizione ai totalitarismi, ma ancor di più per affermare i valori dell’individuo attraverso la tutela delle libertà e dell’uguaglianza. Fondamentale presupposto è l’esistenza e l’effettiva operatività del principio della divisione dei poteri che, per essere efficace, deve esplicarsi in un rigoroso rispetto delle competenze assegnate, senza – tendenzialmente – alcun superamento dei propri ambiti e delle proprie prerogative. Il rigido rispetto dei propri ambiti è, specularmente, garanzia di equilibrio istituzionale perché, è bene evidenziarlo, la coesistenza di più poteri rappresenta l’essenza dei sistemi democratici, in antitesi a ogni forma di supremazia o predominanza di un potere sull’altro. In tale contesto, il mantenimento e il rafforzamento delle istituzioni democratiche richiedono una conoscenza di ciò che accade e una (certo, faticosa) crescita culturale che, in forma intensa e per certi versi inarrestabile, coniughi la ricerca di modernità delle istituzioni con il consolidamento dei valori fondanti la comunità.

La democrazia non può mai considerarsi acquisita per sempre, né come una monade inattaccabile: da questo punto di vista, un errore che deve essere evitato è quello di non cogliere le storture del sistema – magari ritenendole inevitabili – e, non avvertendone o sottovalutandone la pericolosità, non affrontarle tempestivamente. Il pensare di continuare a “fare quel che è sempre stato fatto” immobilizza il progresso e questo, in un tempo in cui tutto accade molto velocemente, origina o, quantomeno, agevola un conservatorismo regressivo, incapace di intercettare il presente e (a maggior ragione) il futuro, e foriero di sicure arretratezze.

Loading...

Ma sarebbe parziale parlare di istituzioni senza far riferimento alle persone che le incarnano e che, con il loro operare, le rendono vive. Le istituzioni da sole, infatti, non bastano alla tenuta e allo sviluppo della democrazia, che necessitano anche dell’azione propulsiva dell’individuo: chi ne fa parte ha il compito, prioritario, di tutelarne l’autorevolezza, senza alternare la loro struttura e gli equilibri ed evitando dannose tensioni. In questo contesto emerge l’imprescindibile ruolo di coloro ai quali è affidata la funzione di garanzia e controllo e, in primis, della magistratura, la cui indipendenza continua a essere un irrinunciabile baluardo per la democrazia.

Proprio per la indispensabilità che le deve essere riconosciuta, però, la magistratura, al pari di ogni istituzione di garanzia, deve essere irreprensibile in ogni sua componente e intransigente nei confronti di chi, nel proprio interno, ne possono minare il prestigio e la credibilità.

A tal fine è necessario intervenire nei confronti di chi fuoriesca dai propri ambiti e, dimenticando o travisando il proprio ruolo, invada competenze altrui, venendo meno anche alla funzione, altamente sociale, di tutelare il rispetto della compartimentazione democratica. Stigmatizzare, con immediatezza e con ogni rigore possibile, gli eccessi significa anche sottrarre argomenti a disposizione di chi ipotizza riforme dal contenuto regressivo, che possono suggestionare l’opinione pubblica e indurla a non aver chiara contezza del significato fortemente involutivo delle riforme stesse.