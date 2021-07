È Venezia la prossima tappa del “grand tour” dell’alta moda e sartoria di Dolce&Gabbana

2' di lettura

Dolce&Gabbana approda a Venezia per presentare le nuove collezioni di alta moda (donna), alta sartoria (uomo), alta gioielleria e alta orologeria. Dal 28 al 30 agosto, alcuni dei luoghi più iconici della città dei Dogi faranno da sfondo a creazioni uniche, frutto della maestria artigianale e della creatività di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, «in dialogo con il prezioso patrimonio rappresentato dalle eccellenze manifatturiere e artistiche locali che nel corso dei secoli hanno reso Venezia e il territorio circostante una grande fucina di talenti, idee e meraviglie senza pari», si legge in una nota diffusa da Dolce&Gabbana in queste ore.

Luogo al centro del mondo

Nel periodo della ripresa, Venezia è stata scelta per molti eventi globali, non solo di moda (il 15 luglio sarà Valentino a presentare la collezione haute couture), ma anche economici: dopo il G20 appena concluso, alla fine di agosto ci sarà anche il festival del cinema, in contemporanea con la Biennale di architettura in corso dalla primavera.

Loading...

Nuova tappa di un grand tour iniziato nove anni fa

Gli eventi di Venezia saranno la nuova tappa dell'ideale grand tour d'Italia che Dolce&Gabbana ha intrapreso nel 2012, anno della presentazione della primacollezione alta moda a Taormina, e che ha toccato alcune delle più affascinanti località della penisola, da Portofino a Napoli, dal Lago di Como alla Sicilia della Valle dei templi (nella foto in alto) e di Sciacca, nell’estate del 2019. Un viaggio alla scoperta dell'autentica bellezza italiana, una grande celebrazione di ciò che di più bello, di più prezioso, di più poetico il genio, la passione e le mani dell'uomo riescono da sempre a plasmare.

La novità del 2021

In occasione delle sfilate e presentazioni di Venezia, verrà presentato in anteprima il nuovo progetto Dolce&Gabbana Casa, che sarà poi protagonista anche a Milano, dove il 5 settembre inizierà il Salone del mobile, atteso evento, a sua volta simbolo di ripresa, visto che le edizioni di aprile 2020 e aprile 2021 non si sono svolte a causa della pandemia. Negli anni scorsi Dolce&Gabbana avevano presentato una collezione di piccoli elettrodomestici in collaborazione con Smeg, ma per una linea di mobili e complementi d’arredo il debutto è arrivato “solo” ora.