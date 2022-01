“E via... verso una nuova avventura!”. Ai grandi leader basta una frase

Dopo aver chiuso la carriera è stato team manager della Nazionale che ha rivinto il titolo europeo con in campo Andrea Meneghin, suo figlio, e poi presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Sudore, fatica, impegno, voglia di lottare fino all’ultimo secondo, di migliorare giorno dopo giorno sono stati gli elementi fondamentali della sua carriera. È stato il primo giocatore italiano scelto da una squadra Nba, alla quale ha rinunciato per poter continuare a indossare la maglia della Nazionale.

È l’unico giocatore italiano chiamato a far parte della Hall of Fame del basket di Springfield, insieme ai mostri sacri di questo sport. Ma soprattutto Dino è Dino: chiunque lo abbia conosciuto fuori dal campo (sono tra i fortunati, e ancora non ci credo) ne ha misurato la grandezza di uomo.

Osannato (da avversario...) dai tifosi israeliani, che a Tel Aviv di solito iniziano a fischiare gli avversari quando scendono dall’aereo, fu invitato a giocare in occasione della partita di addio di Miki Berkovich, il più forte cestistista israeliano di sempre. Non scendeva in campo da anni, venne accolto con tutto il pubblico in piedi ad applaudire, scatenato in un’ovazione senza fine.

Si può imparare a diventare leader, non grandi leader: la scintilla che segna la differenza non la insegna nessuno. E chi la riceve in dono deve saperla coltivare, onorare, rispettare. Coma ha fatto Dino, come fa ancora oggi portando a spasso la sua leggenda con modestia, senza farla pesare a nessuno. Ha condiviso la sua partita di addio con Mike D’Antoni: ero presente sugli spalti. Mentre li guardavo abbracciati in mezzo al campo, salutare il pubblico per un’ultima volta, mi sono scoperto con le lacrime agli occhi, fraternamente circondato da altre migliaia di persone: tutte con le lacrime agli occhi. La foto che correda queste righe non è casuale: è uno sguardo verso il futuro, la speranza che qualcuno possa raccogliere il testimone del più grande di sempre.

Quindi, caro Dino, buon compleanno: sono 72, anche se sarebbe bello averne 40 in meno. Ma in fondo, non è questo che importa. Guardiamo l’orologio del tempo sorridendo con gioia per quello che è stato, e con fiducia per quello che sarà. E via... verso una nuova avventura!