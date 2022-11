È Viareggio la “Città Liberty dell’anno”

Ascolta la versione audio dell'articolo

é Viareggio, nota località balneare della Versilia, in Toscana, la “Città Liberty dell’anno”. La settima edizione del premio “Best Liberty City”, promosso dall’Associazione nazionale Italia Liberty, è stato assegnato all’amministrazione comunale versiliese per il suo lavoro sulla valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale, in particolare quello del Liberty italiano.

Per il 2022, dopo un'attenta analisi delle iniziative adottate dalle altre città candidate al premio, tra cui Bologna, l'associazione presieduta da Andrea Speziali, uno dei massimi esperto dell’arte Liberty, ha dunque scelto la città di Viareggio. Un modo per additare ad esempio di valorizzazione riuscita, in particolare, il rilancio di Villa Argentina, massimo esempio della corrente modernista Italia. Oggi l'edificio si può visitare dopo un lungo lavoro di restauro che lo ha portato allo splendore delle origini. Per molti anni, infatti, la villa è stata abbandonata, correndo anche il rischio di una ristrutturazione per farne un complesso di appartamenti. «Sono felice di aver assegnato il premio “Best Liberty City” a Viareggio - sottolinea Speziali - perchè già al tempo della Belle Epoque la cittadina era un fiorire di meraviglie artistiche e achitettoniche dove operarono artisti di altissimo livello come Galileo Chini o Alfredo Belluomini».

La consegna ufficiale del premio è in programma venerdì 2 dicembre, data di nascita Galileo Chini, uno dei protagonisti dell’Art Nouveau e Déco in Italia. Il suo obiettivo è di riaccendere l'attenzione sull’Art Nouveau promuovendo il censimento degli edifici Liberty in Italia, e la tutela, valorizzazione, promozione del Beni Culturali nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione. Nel 2016, la prima edizione del premio andò alla città di Catania. A seguire il Best Liberty City è stato assegnato a Sarnico, Varese, Bari, Savona e, nel 2021, a San Pellegrino.