Ea Sport Fc 24, la parità di genere (statistica) conquista il calcio simulato più popolare

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ho dato le chiavi della mia difesa a Tainara De Silva detta Tainara del Bayern Monaco (80 su 100 la valutazione complessiva). In attacco ho messo la statunitense Christen Press dell’Angel City, 168 cm di altezza, velocità 84 e tiro 82. Non le conoscevo, nessuna delle due, perché non seguo il calcio femminile ma neanche quello maschile, diciamo che ho una frequentazione turistica di questo sport se escludiamo il Genoa e la Serie A. Ma dopo una decina di partite la Press è diventata la mia capocannoniera mentre Tainara è riuscita a fermare anche uno come Erling Haaland che ad oggi è l’attaccante più forte del calcio reale e pure di quello virtuale.

Parliamo di un videogioco, e nello specifico di Ea Sports Fc 24, l’ex Fifa cioè la simulazione del calcio per console e Pc più venduta nel mondo. Una delle novità quest’anno oltre al cambio nome - dopo 30 anni di accordi decennali con la Federazione internazionale di calcio - è proprio l’introduzione all’interno di Ultimate Team delle calciatrici. È dal 2015 che Fifa ospita anche il campionato femminile ma da quest’anno la scelta è stata quella di dare vita a un torneo misto in quella che è la modalità di gioco più redditizia e popolare. In Ultima Team si possono comprare (o guadagnare giocando) “bustine digitali” di calciatori (ora maschi e femmine) per formare la propria squadra dei sogni e gareggiare da soli contro il computer o online.

Loading...

Le statistiche sono state normalizzate, nel senso che, per fare un esempio, Alexia Putellas che è tra le più forti ha lo stesso punteggio di Haalnad (91). Ed è una piccola grande rivoluzione benefica, perché da un lato aiuta chi come me a conoscere qualche atleta del calcio femminile dall’altro rende il campionato più soprendente perché non vedi più le solite squadre con i soliti super-fuoriclasse. Qualcuno a dire il vero ha provato a protestare denunciando una mancanza di realismo ma Ea è andata dritta. E ha fatto bene. L’unico problema è estetico. In campo, nel videogioco cioè, i giocatori maschi che rispettano le proporzioni fisiche degli atleti reali sembrano spesso dei giganti rispetto alle femmine. Forse un po’ troppo.

Quanto al resto l’era post Fifa parte bene. Nessuna rivoluzione come qualcuno magari si aspettava ma tanti piccoli miglioramenti che vanno tutti nel verso giusto. Parliamo della modalità Carriera Allenatore e Giocatore di EA Sports Fc 24. Arrivano gli agenti, i preparatori e un maggior controllo tattico da parte degli allenatori.Altra novità la Tactical Cam, inoltre, offre una visione tattica del campo, immergendo i giocatori nell’atmosfera degli stadi. La Tactical Cam, grazie a una nuova angolazione di telecamera, fornirà una visione tattica del campo, permettendo ai giocatori di pianificare le loro mosse con precisione.



Questa novità nasce dalla collaborazione con Opta Sports, società londinese che elabora dati e statistiche. In pratica, le caratteristiche dei giocatori hanno un impatto più realistico nel gameplay, per esempio, se il giocatore batte bene le punizioni sarà più facile fare gol allo stesso modo un difensore guidato dall’Ai affronterà l’attaccante evidenziando gli attributi del suo corrispettivo reale. Più semplicemente se l’attaccante che avete è molto alto è inutile marcarlo nei colpi di testa con uno più piccolo. PlayStyles è disponibile nelle modalità FC 24 Ultimate Team, Carriera e Club. Tradotto si segna di più di testa se avete giocari alti e con valori alti di tiro è più facile fare gol.