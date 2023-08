EA Sports FC 24, ecco come è cambiato il simulatore di calcio più popolare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Serie A di calcio è iniziata ufficialmente sabato 19 agosto. Per i campionato di calcio virtuale di Electronic Arts occorrerà aspettare fino al 26 settembre. E le novità sono molte. L'ormai ex Fifa si presenterà con veste e contenuti rinnovati. Come sappiamo a maggio il videogioco di calcio più popolare di sempre ha ufficialmente cambiato nome abbandonato la licenza della Fédération Internationale de Football Association scegliendo così di insegure quanto fatto dalla rivale Konami con l'obiettivo di trasformare il franchise in una sorta di piattaforma di simulazione calcistica. Alla base delle scelta come suggerito dal New York Times ci sarebbe anche una ragione economica, FIFA avrebbe chiesto ad EA quasi 2,5 miliardi di dollari spalmati su 10 anni. Decisamente molto di più rispetto al precedente contratto. Ma vediamo come si presentano le novità di questa edizione che promette di rappresentare un cambiamento storico.

Arrivano i supereroi e Haaland.

La prima novità di marketing è la scelta per la copertina del calciatore norvegese Erling Haaland. Ci sarà anche il nostro Gianluca Vialli, scomparso prematuramente a Londra lo scorso 6 gennaio, che diventerà una carta Eroi. In tema di super eroi, quest'anno la Marvel ha infatti stretto una partnership con Ea. Vuole dire che nascerà “Ultimate Team Heroes”

Loading...

I miglioramenti dell'HyperMotionV.

L’illuminazione, i dettagli dei volti e l’esperienza di trasmissione sono stati migliorati grazie ai progressi raggiunti nella tecnologia proprietaria HyperMorion, introdotta due anni fa e nata appunto per offrire movimenti dei giocatori più realistici e fluidi. Quest'anno le animazioni sono state realizzare analizzando 180 partite direttamente dai video.

Gli agenti, i preparatori e la Tactical Cam.

Parliamo della modalità Carriera Allenatore e Giocatore di EA Sports Fc 24. Arrivano gli agenti, i preparatori e un maggior controllo tattico da parte degli allenatori.Altra novità la Tactical Cam, inoltre, offre una visione tattica del campo, immergendo i giocatori nell’atmosfera degli stadi. La Tactical Cam, grazie a una nuova angolazione di telecamera, fornirà una visione tattica del campo, permettendo ai giocatori di pianificare le loro mosse con precisione.

Cosa è PlayStyle?

Questa novità nasce dalla collaborazione con Opta Sports, società londinese che elabora dati e statistiche. In pratica, le caratteristiche dei giocatori avranno un impatto più realistico nel gameplay, per esempio, se il giocatore batte bene le punizioni sarà più facile fare gol allo stesso modo un difensore guidato dall'Ai affronterà l'attacante evidenziando gli attributi del suo corrispettivo reale. Più semplicemente se l'attaccante che avete è molto alto è inutile marcarlo nei colpi di testa con uno più piccolo. PlayStyles è disponibile nelle modalità FC 24 Ultimate Team, Carriera e Club.