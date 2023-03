Eagle Pictures, fusione per incorporazione di 3 Marys Entertainment

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alleanza nella produzione cinematografica tra la Eagle Pictures di Tarak Ben AMmar e la 3 Marys Entertainment fondata da Enzo Ricci (imprenditore milanese nel settore dolciario con il marchio Tre Marie) insieme a Raffaella Viscardi e Giovanni Corrado. 3 Marys - che ha portato nelle sale titoli come “A Casa tutti bene”, “ La Befana vien di notte”,“ 18 Regali” e “Bones and All” - verrà incorporata in Eagle Pictures a partire dall’1 aprile prossimo e i tre fondatori avranno complessivamente l’11,11% di Eagle Pictures.

La fusione, riporta una nota, rientra in un progetto imprenditoriale che mira a incrementare i diritti cinematografici di proprietà di Eagle Pictures, a cogliere opportunità d'investimento in progetti produttivi, sia italiani ma soprattutto internazionali, presentati da soggetti che non necessariamente sono alla ricerca di un partner industriale, un rafforzamento patrimoniale importante e il ricongiungimento di alcuni importanti investimenti già fatti precedentemente insieme. Eagle Pictures rappresenta in Italia alcuni tra i più prestigiosi studios americani quali “Paramount” e “Sony” per il cinema, “Disney” e “Sony” per l'Home Video e, nel 2022, ha siglato un importante accordo con Sony Pictures Entertainment per la produzione di alcune pellicole in Europa.

«La fusione con 3 Marys Entertainment va nella direzione di rafforzare ancora di più la presenza della società in Italia al fine di creare un polo di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva in grado di soddisfare un pubblico sempre più esigente ed un mercato dell'audiovisivo in continua evoluzione» ha commentato il principale azionisti di Eagle Pictures, Tarak Ben Ammar. «Sono certo che l'ambizioso progetto di consolidamento italiano e di sviluppo internazionale sarà finalizzato con successo grazie allo straordinario lavoro di Tarak Ben Ammar e della sua squadra guidata dall'AD Andrea Goretti» ha dichiarato Enzo Ricci